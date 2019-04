Kvinne fulgte GPS-navigasjon – endte opp i skiløype i Hallingdal

Etter tre kilometer i skiløypa forsto sjåføren at det umulig kunne være riktig vei og forsøkte å snu igjen, skriver NRK.

Da kvinnen skulle snu satte imidlertid bilen seg fast og hun måtte ha hjelp fra snøscootere og forbipasserende skiløpere for å komme seg videre.

Forklaringen på det noe uvanlige tilskuddet i skiløypa, kan skyldes at skiløypa går langs en privat grusvei som er stengt for trafikk på vinteren. For fem år siden kom en kinesisk familie kjørende ned den samme skiløypa, etter å ha fulgt GPS-navigasjonene til punkt og prikke i håp om en rask vei over fjellet.

Hytteeiere i området foreslår nå å sette opp skilt for å unngå at flere bilister havner i samme felle.