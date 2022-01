Helsedepartementet: Skjenkeforbudet ligger fast

Presset mot skjenkeforbudet øker. – Det kommer ikke til å skje noen endringer i tiltakene før 14. januar, sier en av statssekretærene i Helsedepartementet.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tar skjenkestoppen i forsvar og viser til at den er basert på faglige råd. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

– Det kommer ikke til å skje noen endringer i tiltakene før 14. januar. Det holder vi fast på, sier statssekretær Ole Henrik Bjørkholt (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til NRK tirsdag kveld.

Flere partier har denne uken tatt til orde for å oppheve regjeringens skjenkeforbud, som ble innført 13. desember sammen med en rekke andre koronatiltak. Blant dem er Fremskrittspartiet, Miljøpartiet De Grønne og Venstre. Også SV ber om en revurdering.

I tillegg har en rekke ordførere, blant annet fra regjeringspartiene, bedt om at forbudet fjernes.

Begrensede bevis

Ifølge Bjørkholt er det for tidlig å svare på hva som vil skje 14. januar, når regjeringen skal ta en ny vurdering av koronatiltakene.

Han sier det finnes tunge bevis for at tiltakspakker som inneholder kontaktreduserende tiltak, bidrar til å redusere smitte.

– Men det finnes begrenset bevis for de enkelte tiltakene. Det er nesten umulig å forske på, for man innfører alt dette som pakkeløsninger, sier Bjørkholt.

Forstår frustrasjonen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) understreker at skjenkestoppen er basert på faglige råd.

– Vi fikk en klar anbefaling fra FHI og Helsedirektoratet om nasjonal skjenkestopp for å hindre at omikron spredde seg sånn at det gikk ut over kapasiteten og beredskapen i helsetjenestene, sier helseminister Kjerkol til TV 2 tirsdag.

Samtidig sier hun at hun har forståelse for ordførerne som nå er frustrerte.

– Ordførerne skal ivareta sin kommune og næringsliv, og skjenkestopp er et inngripende tiltak. Det er en nasjonal skjenkestopp, så den tar ikke fullt ut hensyn til den lokale smittesituasjonen, sier Kjerkol.