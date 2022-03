Ny avtale kan få dødsdømt nordmann løslatt i Somaliland

Norske Saad Jider Hayd, som ble dømt til døden i Somaliland i 2020, kan bli løslatt dersom hans familie klarer å skaffe 70.000 amerikanske dollar.

NTB

Det bekrefter Hayds advokater til Dagbladet og TV 2.

Advokatene John Christian Elden og Farid Bouras har forhandlet fram en løsning med klanene i Somaliland.

– Jeg kan bekrefte at klanene i Somaliland nå har gått med på at Saad Jirde Hayd kan bli løslatt når erstatningen er betalt, sier advokat John Christian Elden til Dagbladet.

Summen som er forhandlet fram er 70.000 amerikanske dollar, som ifølge tradisjonen tilsvarer 100 kameler.

– Ja, det er det som er tradisjonen. Erstatninger gis i form av kameler, og ikke i form av penger. Når man har samlet eller kjøpt hundre kameler, og overgitt det til avdødes familie, så er avtalen i boks, sier advokat Farid Bouras i advokatfirmaet Elden til TV 2.

56-åringen har sittet fengslet siden april 2020 etter at han under en ferietur til Somaliland havnet i en slåsskamp med en annen mann. I basketaket brukte Hayd en selvforsvarsspray, og dagen etter ble han pågrepet av politiet og senere tiltalt for drap.