Knivmannen på Bislett ble dømt til tvungent psykisk helsevern i fjor

Mannen som ble drept av politiet i Oslo tirsdag morgen, ble i desember i fjor dømt til tvungent psykisk helsevern for å ha knivstukket en mann i Oslo i 2019.

Politi på stedet der en mann ble skutt av politiet på Bislett i Oslo tirsdag morgen, etter at han hadde forsøkt å angripe flere personer med kniv. Mannen døde av skadene.

NTB – Andreas Løf, Oda Ertesvåg, Anders R. Christensen og Isabel Bech

Publisert: Publisert: I dag 12:10

Politiet arbeider på en adresse nær stedet der en mann som forsøkte å angripe personer med kniv ble skutt av politiet på Bislett i Oslo. Mannen døde av skadene.

Politiet etterforsker på stedet etter at en mann ble skutt av politiet på Bislett i Oslo. Mannen hadde ifølge politiet prøvd å angripe flere personer med kniv.

Mannen truet i 9-tiden tirsdag morgen en rekke tilfeldig forbipasserende Thereses gate på Bislett i Oslo med kniv. Han ble etter kort tid skutt og drept av politiet. En polititjenesteperson ble skadd i angrepet.

11. desember i fjor ble han dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk etter en lignende hendelse som den på Bislett tirsdag morgen. I 8-tiden på morgenen 4. juni i 2019 truet han flere mennesker med kniv på Grünerløkka i Oslo, før han knivstakk en mann på Ankerbrua som går over Akerselva.

Skadene var livstruende, men mannen som ble knivstukket overlevde.

Psykiater advarte

De sakkyndige som undersøkte mannen etter knivstikkingen konkluderte med at han var psykotisk under hendelsen.

Både under knivstikkingen på Ankerbrua, og på Bislett tirsdag, var mannen barbeint og i bar overkropp. Mannen er også tidligere dømt for vold mot to politifolk og mot en arbeider på en byggeplass der han brøt seg inn. Ved alle de tre hendelsene mannen er dømt for var mannen ruset.

I sin vurdering av mannen etter knivstikkingen på Ankerbrua skrev psykiater Randi Rosenqvist at det kunne være farlig dersom mannen fortsetter å ruse seg og faller ut av psykiatrisk behandling.

«Da kan tilsvarende situasjoner som den i juni 2019 oppstå.», skrev hun.

Det er så langt ikke klart hvorfor mannen tirsdag var ute blant folk i Oslo, kun elleve måneder etter at han ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drapsforsøk.

Kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard hos Statsforvalteren i Oslo og Viken sier til NTB at det er for tidlig for dem å på svare på dette.

– Vi kjenner foreløpig ikke mannens identitet og har ikke blitt kontaktet om dette. Foreløpig håndteres denne saken av politi og andre nødetater, sier hun.

Polititjenesteperson skadd

På en pressekonferanse tirsdag ettermiddag sa politiinspektør Egil Jørgen Brekke at politiet etterforsker saken bredt, og at motivet er uavklart.

– Dermed er det for tidlig å konkludere. Vi utelukker ingen motiver, men det er ikke informasjon i saken foreløpig som tyder på at dette var en terrorhendelse, sa han.

I forbindelse med pågripelsen av mannen ble også en polititjenesteperson skadd. Tilstanden for vedkommende er ikke kritisk. Utover dette er det ikke meldt om skadde i hendelsen.

Politiet mener de avverget videre skader med sin inngripen.

Spesialenheten varslet

– Vi jobber med saken for full styrke, og Spesialenheten er rutinemessig varslet. Vi er i en tidlig fase, og derfor er det for tidlig å gå ut med detaljerte opplysninger, sier Brekke, som ikke vil si noe om hvor mange skudd som ble avfyrt.

Kripos er også varslet og vil bistå Spesialenheten med åstedsundersøkelser. Våpen involvert i hendelsen vil bli sikret. Spesialenheten vil avhøre tjenestepersonene og vitner så snart som mulig, og avdøde vil bli begjært obdusert.

Tirsdag formiddag var også politiet på plass i en bakgård i Thereses gate på Bislett, hvor de blant annet så ut til å hente ut ting fra en leilighet.

Kjent av politiet

– For oss som framstår dette som en enkeltstående handling, sånn at det ikke er grunn til å frykte for sikkerheten i byen for andre i den situasjonen vi er i nå, sa politiinspektør Brekke på pressekonferansen.

– Som vi har sagt, er dette en person som er kjent for oss fra tidligere, som har en historikk. Ut ifra det mener vi foreløpig at dette ikke tyder på at det er en terrorhandling, samtidig utelukker vi ikke noe, la han til.

PST er rutinemessig varslet om saken. De opplyser også til NTB at de er kjent med mannen fra tidligere.

Beordret bevæpning

Politidirektoratet beordret tirsdag formiddag bevæpning av politiet over hele landet etter Bislett-hendelsen.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) er også varslet og sier at hun følger situasjonen tett.

– Vi har igjen opplevd en alvorlig hendelse på offentlig sted. Dette var en skremmende opplevelse for lokalmiljøet som også fikk et tragisk utfall for gjerningspersonen. Jeg følger situasjonen tett, sier Mehl.