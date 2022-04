Helsedirektøren bekymret for fastlegesituasjonen

Det er behov for flere strakstiltak for å sikre en god fastlegesituasjon, slår Helsedirektoratet fast i en rapport. Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret over fastlegesituasjonen i Norge. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

150.000 nordmenn står i dag uten fastlege. Blant årsakene til dette er problemer med rekruttering

– Jeg er bekymret over dette, og bekymringen har økt de siste par årene. Så det er viktig at vi klarer å prioritere dette høyt nok i helsetjenesten i dag, sier helsedirektøren til TV 2.

– Vi er urolige for at når mange ikke har en fastlege, kan de sosiale ulikhetene i helse i Norge bli større, sier han videre.

I den siste kvartalsrapporten fra Helsedirektoratet om oppfølging av Handlingsplan for allmennlegetjenesten, heter det at handlingsplanens tiltak, rammer og verktøy per i dag ikke er tilstrekkelig til å løse utfordringene.

– Det er behov for ytterligere strakstiltak med umiddelbar effekt og forsterket innsats også på lengre sikt, heter det videre.

Legeforeningen har tidligere sagt at det er nødvendig med 2,3 milliarder kroner for å løse fastlegekrisen i Norge. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil ikke love det. Hun mener at utfordringene er sammensatte, og at å øke bevilgningene i den eksisterende handlingsplanen ikke vil være nok.

TV 2 opplyser at Kjerkol ikke vil si om det kommer penger til fastlegeordningen i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i mai.