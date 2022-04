Stengte veier, vind og snøfokk. Noen drømmepåske ser det ikke ut til å bli.

Påsken starter med ruskete vær for de fleste. Avslutningen kan bli bedre.

Slik ser det ut på Dyranut på Hardangervidda lørdag morgen.

I år startet det dårlig. Palmelørdag, i det påskeuken starter, er meldingene langt fra lystig lesing:

Betydelig snøskredfare. Stengte veier. Kolonnekjøring.

Uvær. Kraftige vindkast og snøfokk.

Og uvanlig kaldt.

Det gjelder over hele landet. Slik ser det for eksempel ut på veien over Strynefjellet lørdag:



Veien over Strynefjellet kan bli stengt på kort varsel.

Flere fjelloverganger er stengt lørdag. Nederst i saken kan du se hvilke.

Så drømmer du om lange skiturer eller lange pauser i bakken med solbriller. Som dette?

Det er det bare å glemme. Været er usikkert, men lavtrykket som ligger over hele landet nå vil snart forvandles til høytrykk. Det blir bedre mot slutten av påsken, lover vakthavende meteorolog Pernille Borander. Det betyr mindre vind, men nødvendigvis ikke sol.

– Det er litt skiftende om dagen, sier Borander.

– Høytrykk er en god ting. Men med en gang det blandes med sørlig og fuktig vind fra havet, kan det fort skye til likevel. Men høytrykk betyr i alle fall større sjanser for sol, enn om det er lavtrykk.

– Men kan du love sol?

– Nei. Det kommer til å bli skiftende. Men hvis prognosene stemmer, så kan de siste dagene av påskeuken bli roligere. Det blir tørrere og mindre vind.

– Gløtt av sol kanskje?

– Ja, det kan jeg si.

Starten av april har vært uvanlig kald. I Trondheim og Bergen har april vært den 10. kaldeste måneden på lang tid. I Oslo har gjennomsnittstemperaturen vært 1,6 grader.

– Et lavtrykk ligger nå over Skandinavia. Det betyr skiftende vær nå i palmehelgen. Det er særlig ytre strøk av Møre og Romsdal og sørlige deler av Vestlandet som får mye vind og byger, sier Borander.

Sagt med andre ord: Ingen skikjøring i puddersnø. Faregraden for skred stiger nå i flere fjellområder. På Nordvestlandet øker den til rødt.

Dystre værutsikter i starten av påsken ser ikke ut til å ha dempet reiselysten. Her står køen på Steinsletta sør for Hønefoss lørdag formiddag.

Stor skredfare og stengte veier

– Vær utrolig varsom, spesielt i terreng som er bratt, sier Borander.

Skal du ut på ski allerede nå i helgen, må du sjekke skredvarslet. Ifølge Varsom er skredfaren nå størst på Vestlandet. De varsler også stor snøskredfare i Romsdalen, Sunnmøre og Indre Fjordane søndag. Flere andre steder i landet også, blant annet inkludert Troms og Finnmark. Det har gått flere alvorlige snøskred den siste tiden.

– Unngå skredterreng, er oppfordringen fra snøskredvarslingen.

Flere veier er også stengt. Andre veier kan bli stengt på kort varsel.

Uvær også på Østlandet

Også på Østlandet blir det mye vind. Kastede vind, ifølge meteorologen.

– Også her kommer man til å merke vinden godt i helgen.



Skal du kjøre bil lørdag? Disse veiene er nå stengt:

Riksvei 7 over Hardangervidda er stengt for vanlige biler.

Fv53 Årdal-Tyin

Disse veiene kan bli stengt på kort varsel:

Fylkesvei 50 Hol-Aurland (her er det nå kolonnekjøring).

Strynefjellet.

Riksvei 52 Hemsedalsfjellet (her er det nå kolonnekjøring).

På E6 over Dovrefjell i Innlandet.

FV50 lørdag morgen.