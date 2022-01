Breivik legger skyld for radikalisering på nazistisk gruppe

Anders Behring Breivik sier i retten at det var en kjent, britisk nynazistisk gruppe som radikaliserte ham før terrorangrepet 22. juli.

Terrordømte Anders Behring Breivik forklarer seg for den provisoriske rettssalen i Skien fengsel første dag av rettssaken der han krever seg prøveløslatt. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB / POOL

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Breivik sier at det han forklarte etter angrepet om at han var en ridder i Knights Templar, var et dekke for å forsvare nynazistgruppa Blood and Honour.

Breivik viste til at han hadde sett hva som skjedde med al-Qaida etter 11. september, og at han ikke ville det samme skulle skje med Blood and Honour.

Det er ikke bekreftet fra uavhengige kilder at Breivik har vært i kontakt med gruppen eller blitt hjernevasket av dem. Flere kjente norske nazister har vært knyttet til gruppen.

Blood and Honour er en gruppe som ble stiftet i Storbritannia i 1987. Breivik hevdet i retten at gruppen ble stiftet i Tyskland av nazister som ville kjempe videre for det tredje riket.

Ifølge Breivik bærer denne gruppen et stort del av ansvaret for å ha radikalisert ham.

Han sier i retten at det ikke var hans skyld at han ble hjernevasket.

– Det er kritisk viktig og relevant at jeg forklarer hvor hjernevasket jeg var for ti år siden, og hvor mange som er radikale i dag, sier han.