Luftveis­infeksjoner kan føre til dobbel belast­ning for helse­vesenet i høst- og vinter­sesongen

Det er ukjent hvordan RS-virus og andre luftveisinfeksjoner vil ramme helsevesenet i høst- og vintersesongen. Helsedirektoratet frykter dobbel belastning.

Assisterende Helsedirektør Espen Rostrup Nakstad frykter dobbel belastning på helsevesenet i vinter. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Høsten og vinteren er høysesong for luftveisinfeksjoner, som for eksempel influensa, kikhoste og RS-virus. I Sverige har det vært en økning i påviste tilfeller av nettopp RS-virus, skriver Dagbladet.

RS-virus er en forkortelse for respiratorisk syncytial-virus, og er et virus som gir luftveisinfeksjon hos barn og voksne.

Også i Norge har dette blitt observert. Antallet som fikk påvist smitte av RS-viruset, steg med nær 50 prosent fra uke 39 til 40.

Hos de minste barna, særlig dem under ett år, kan viruset føre til bronkiolitt, en betennelse i nedre luftveier som kan gi pustevansker og behov for sykehusinnleggelse.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til Dagbladet at det allerede er mange innleggelser.

– Det kan bli et etterslep i og med at småsøsken til de aller minste kanskje ikke har vært borte i dette viruset og derfor ikke er immune. Man kan få en større spredning i barnehager enn det man hadde ellers, sier han, og understreker at man bør holde syke barn hjemme.

Også influensa har ankommet landet. FHIs overvåking fra forrige uke viser at influensaaktiviteten i Norge fortsatt er svært lav, og ingen er foreløpig innlagt.

Nakstad sier problemer oppstår hvis det skulle bli stort behov for sykehusbehandling av influensapasienter, samtidig som mange er innlagt med korona.

– Da kan det bli en dobbel belastning på infeksjonsavdelinger, og ikke minst på de avdelingene som behandler de dårligste pasientene. Men vi vet ikke hvordan det blir. Jeg tror nok norsk helsetjeneste forbereder seg godt og følger veldig nøye med, sier han.