Mæland: – Håper ikke det blir aktuelt med portforbud

Justisminister Monica Mæland understreker at det foreløpig ikke er aktuelt med portforbud i Norge. – Jeg håper vi slipper å bruke dette virkemiddelet, sier Mæland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Alle voksne kan vaksineres før sommeren

Dersom alle vaksineavtaler slår til, vil alle voksne som ønsker det, kunne bli vaksinsert før sommeren, opplyser helseminister Bent Høie.

Lovforslag om portforbud sendes på høring

Et lovforslag om portforbud sendes på høring, men per nå er det ikke aktuelt med et portforbud, opplyser justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Vi håper det aldri vil være nødvendig. Likevel sender vi denne uken ut et lovforslag om portforbud på høring, slik at vi får en debatt rundt dette, sa Mæland på onsdagens pressekonferanse.

Statsråden understreker at et portforbud først vil være aktuelt i ekstreme tilfeller. Det vil eksempelvis være ved ekstremt høy smittespredning og sprengt kapasitet i helse- og omsorgstjenesten.

– Sånn er det heldigvis ikke i dag, men vi må være forberedt, sa hun.

Siden november har regjeringen jobbet med et slikt lovforslag, som må vedtas av Stortinget. Dokumentet «Høringsnotat – forslag om hjemmelsgrunnlag for portforbud – Departementsforeleggelse» ble journalført 21. desember i fjor.

– Fordi en bestemmelse om portforbud kan åpne for svært inngripende tiltak, kommer vi også til å foreslå et system hvor Stortinget selvsagt involveres, slik at de kan oppheve regjeringens beslutning, opplyste Mæland.

Mæland sier at den siste tidens smitteøkning gir grunn til bekymring.

– Vi ser en tydelig smitteøkning i Norge og vi har sett at viruset har endret seg. Det er en endring som gir grunn til bekymring, men noe vi har vært forberedt på, sier justisministeren.

De nye smitteverntiltakene forlenges til 19. januar

Regjeringen forlenger smitteverntiltakene med én dag fram til 19. januar. Årsaken er at Erna Solberg skal redegjøre for Stortinget om situasjonen dagen før.

– Statsministeren har bedt om å få redegjøre for Stortinget om situasjonen og tiltakene 18. januar. Det er derfor naturlig at Stortinget orienteres først om veien videre. Derfor forlenges de nåværende tiltakene til ut 19. januar, sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen onsdag.

Regjeringen offentliggjorde søndag flere nye smitteverntiltak, blant annet full skjenkestopp og en grense på fem personer i private sammenkomster utenfor eget hjem.

Tiltakene gjaldt fra mandag, og skulle i første omgang vare til 18. januar, men nå forlenges altså tiltakene med én dag.

FHI: R-tallet og antall smittetilfeller har økt kraftig

I forrige uke ble det meldt om 3740 koronatilfeller i Norge. Det er en økning på 16 prosent fra uka før. Samtidig har R-tallet økt fra 1,0 til 1,4.

Økningen kommer til tross for at det har vært en nedgang i antall testede de siste to ukene, fremgår det av Folkehelseinstituttets ukesrapport for uke 53.

– Tallene bekrefter utviklingen vi var bekymret for før helgen og som var bakgrunnen for at regjeringen innførte nye tiltak på søndag. Vi har vært spesielt bekymret for at økt reising og sosial aktivitet i jul og nyttår skulle føre til mer smittespredning, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Andelen positive koronatester økte fra 2,0 prosent i uke 51 til 3,6 i uke 53.

Forlenger kompensasjonsordning for næringslivet

Næringsminister Iselin Nybø er bekymret for flere bransjer, som reiselivsnæringen og utelivet.

Nå varsler regjeringen at kompensasjonsordningen for næringslivet forlenges.

– For å gi økt forutsigbarhet og trygghet varsler vi at den generelle kompensasjonsordningen forlenges ut mars og april, med samme støttenivå som i januar og februar, sier Nybø.