Lærere og barnehageansatte skal prioriteres i vaksinekøen

Regjeringen prioriterer å vaksinere ansatte i skoler og barnehager, slik at de er vaksinert før sommerferien er over. Utdanningsforbundet er lettet.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Foto: Lise Åserud

NTB-Oddvar Sagbakken Saanum

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby prioritere lærere og barnehageansatte i vaksinekøen. oto: Fredrik Hagen / NTB

Begrunnelsen er at vaksineringen av hele befolkningen tar lenger tid enn antatt, og at lærere og barnehageansatte forseres i vaksinekøen for å være vaksinert når skolene åpner på grønt nivå etter sommerferien, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) til NRK.

Kommunene kan omdisponere inntil 10 prosent av vaksinene for å få dette til.

– Dette er etterlengtet. Vi har flere ganger tatt opp lærernes plass i vaksinekøen med norske myndigheter. Inntil nå har beskjeden vært at det ikke har vært grunn til å prioritere oss, sier leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, i en kommentar til NTB.

– Nå kan lærere og ledere i skoler og barnehager gå sommeren i møte i visshet om at skole- og barnehageoppstart blir tryggere enn man kunne fryktet. Det er bra, sier Handal.

Omdiskutert

En eventuell prioritering av lærere og andre yrkesgrupper i vaksinekøen har vært en het potet de siste månedene.

Blant annet sendte byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo kommune et brev til FHI der han ba om å få lærere og andre i utsatte yrker fram i vaksinekøen.

Folkehelseinstituttets anbefaling har derimot til nå vært å ikke prioritere vaksinasjon av enkelte yrkesgrupper eller personer med samfunnskritisk jobb fremfor andre. Dette har regjeringen valgt å følge.

Da regjeringen likevel valgte å prioritere stortingsrepresentantene og en rekke andre samfunnskritisk nøkkelpersonell i mai, tilspisset debatten seg. Flere stortingsrepresentanter valgte å avstå fra sin dose og sa de ønsket å gi den til en lærer.

Åpnet for prioritering

I april i år åpnet riktignok FHI for at lærere og skoler kunne prioriteres for vaksinering ved stor smittespredning.

Denne gruppa vil kunne prioriteres spesielt etter at alle risikogruppene (alle ned til 45 år) og helsepersonell er vaksinert, het det i det faglige rådet. Flere steder er man nå ferdig med disse gruppene.

FHI tok i rådet imidlertid forbehold om at dette bare skal gjelde ved stor smittespredning som gjør det vanskelig å ha skoler i normal drift.

– Dette vil kunne beskytte både lærere og annet pedagogisk personell, men også bidra til å opprettholde åpne skoler og barnehager og slik beskytte barns hverdag, skrev de.