Medier: Frank Bakke-Jensen blir ny forsvarsminister

Endringene vil komme i statsråd fredag. Statsrådskabalen legges på nytt med to nye statsråder fordi Børge Brende (H) går av som utenriksminister for å bli generalsekretær i World Economic Forum.

Ifølge NRK vil Bakke-Jensens post som statsråd med ansvar for EØS-saker og forholdet til EU ikke bli erstattet. Søreide blir dermed den eneste statsråden i Utenriksdepartementet, med det øverste ansvaret for alle utenrikspolitiske saker.

Nyheten om at Brende skal ut av regjeringen ble sluppet av statsminister Erna Solberg (H) tidligere i høst. Hun sa da at Brendes etterfølger ville komme på plass etter at forslaget til neste års statsbudsjett var lagt fram.