Ventet hets etter anmeldelse av Antonsen. Nå strømmer meldingene på.

«Ta din lettkrenkede islamiske røv og dra hjem hvor du kommer fra». Meldinger av denne typen strømmer inn til Sumaya Jirde Ali etter at samfunnsdebattanten anmeldte komiker Atle Antonsen. Han er lei seg for at mennesker han har såret blir hetset, sier Antonsens advokat.