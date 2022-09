Durek Verrett til TV 2 om kongens uttalelser: Stoler på ham og vil snakke med ham om ting

Durek Verrett sier til TV 2 at han har et godt forhold til sin kongelige kommende svigerfar. – Jeg stoler på hva han sier.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Durek Verrett sier at han stoler på kong Harald. Her er han og prinsesse Märtha Louise på prinsesse Ingrid Alexandras bursdagsfeiring på Deichman hovedbibliotek i Oslo.

Kong Harald under besøket i Møre og Romsdal. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg stoler på hva han sier, og jeg vet at vi vil snakke om ting, sier Verrett til TV 2.

– Han er klok, har så mye kunnskap, er så snill og sympatisk, og virkelig forstår ting. Vi snakker ut om alt. Han lytter til meg og jeg lytter til ham, sier han.

Prinsesse Märtha Louise forteller at hun aldri var nervøs for å fortelle kongeparet at hun hadde blitt sammen med Verrett.

– Jeg tror de er veldig glade når jeg er glad. De har vært veldig sjenerøse og åpne, og omfavnet forholdet vårt, sier hun.

Kulturkollisjon

Kong Harald og dronning Sonja fikk tirsdag spørsmål om det er et problem at Durek Verrett bruker kongelige titler og begrep i sitt kommersielle virke.

– Jeg tror ikke det har sunket helt inn hva vi mener ennå, men vi er i prosess, og dette kommer til å løse seg etter hvert. Vi blir bedre og bedre kjent, og vi kommer til å snakke mer med ham, som vi gjør i en familie, sa kongen på spørsmål fra NTB.

– Det kommer nok til å løse seg. Men jeg lover ikke at det løser seg i morgen, sa han.

Han avviste at Verretts bruk av kongelige titler er en utfordring for kongehuset.

– Det er stor forskjell å være i Amerika og være i Norge tror jeg, påpekte dronningen.

– Det er en kulturkollisjon vi nå merker, tror jeg, sa kongen.

Opptatt av å snakke sammen

Prinsesse Märtha Louise sier hun ikke ble overrasket over farens uttalelse.

– Nei, jeg var fornøyd med hva han sa, fordi det er sant. Vi skal snakke om det, og vi har kulturforskjeller, sier hun til TV 2.

Hun trekker fram at de er en familie som er opptatt av å snakke sammen.

– Når faren min sier at vi skal snakke om dette, betyr det ikke at han skal være streng, men at det skal være en diskusjon. For det er sånn vi gjør det i vår familie, sier hun.