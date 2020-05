Pressekonferanse: Slik skal Norge gjenåpnes

Statsminister Erna Solberg og statsrådene Bent Høie, Guri Melby, Kjell Ingolf Ropstad, Henrik Asheim og Abid Raja inviterer til pressekonferanse om koronasituasjonen og gradvis gjenåpning av samfunnet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, vil også være til stede.

Dette blir sagt under pressekonferansen (oppdater siden for siste nytt):

Solberg: Store deler av samfunnet skal åpnes igjen - kontrollert og over tid.

Regjeringen bekrefter at alle skolene åpner fra mandag.

Fornøyelsesparkene og serveringssteder uten matservering får åpne 1. juni.

Skolene åpner fra mandag

Grunnskoler og videregående skoler skal gjenåpnes i løpet av neste uke, bekreftet regjeringen torsdag ettermiddag.

– Så langt det lar seg gjøre, skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake i neste uke, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Alle de helsefaglige rådene vi har fått, tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt. Det kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig, men det er viktig at skolene strekker seg langt for å gi et godt skoletilbud, sier hun.

Hun sier det kan være behov for å gjøre lokale tilpasninger.

Solberg: Nye lettelser hver 14. dag

Samfunnet skal åpne igjen før sommeren, og regjeringen legger opp til nye lettelser hver 14. dag, sier statsminister Erna Solberg (H).

Regjeringen la torsdag fram sin plan for å gjenåpne Norge.

Norge er nå over i en ny strategi mot koronaepidemien, sa statsministeren.

– Fram til nå har strategien vært så slå ned viruset. Nå er vi over i en kontrollstrategi, sa Solberg.

Hun uttrykket lettelse over at det nå er mulig å åpne opp samfunnet igjen.

– Nå snakker vi om hvilken rekkefølge vi kan åpne opp samfunnet, ikke hva vi må stenge ytterligere ned. Det viser at strategien har funket, sa hun.

Forutsetningen for gjenåpningen er at smitten fortsatt holdes under kontroll, understreket hun.