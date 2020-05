Slik skal Norge gjenåpnes

Etter at Norge ble stengt ned 12. mars som følge av koronapandemien, kunne regjeringen torsdag legge fram sin plan for å gjenåpne samfunnet og reversere mange av de strenge tiltakene.

– Målet vårt er at vi ved datoen 15. juni vil åpne det meste som har vært stengt, sa Solberg på en pressekonferanse torsdag.

Norge er nå over i en ny strategi mot pandemien, ifølge statsministeren.

– Fram til nå har strategien vært så slå ned viruset. Nå er vi over i en kontrollstrategi, sa Solberg.

Kontroll innebærer at helsetjenesten kan håndtere antall syke pasienter, både dem som er syke som følge av koronasmitte, og dem med andre sykdommer.

– Får vi lokal oppblomstring av smittespredningen, må vi være forberedt på å slå denne ned igjen for å beholde kontrollen, heter det i regjeringens strategi for gjenåpning.

Flere statsråder deltok

Statsminister Erna Solberg og statsrådene Bent Høie, Guri Melby, Kjell Ingolf Ropstad, Henrik Asheim og Abid Raja deltok på torsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen og gradvis gjenåpning av samfunnet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør ved Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, var også til stede.

Se pressekonferansen i opptak i videovinduet over.

Her er hovedpunktene:

Solberg: Store deler av samfunnet skal åpnes igjen - kontrollert og over tid.

Regjeringen bekrefter at alle skolene åpner fra mandag.

Fornøyelsesparkene og serveringssteder uten matservering får åpne 1. juni.

Regjeringen bekrefter at det nå blir tillatt med 20 personer samlet i grupper.

Karanteneplikten forkortes til ti dager.

Regjeringen med grønt lys for eliteseriefotball fra 16. juni.

Badeland og svømmehaller åpner fra 15. juni.

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves.

17. mai: Regjeringen åpner for å bruke skolegårder til mindre arrangementer.

Åpner for arrangementer med 200 deltakere fra 7. juni.

Fra 15. juni åpnes dørene til treningssentrene.

Skolene åpner fra mandag

Grunnskoler og videregående skoler skal gjenåpnes i løpet av neste uke, bekreftet regjeringen torsdag ettermiddag.

– Så langt det lar seg gjøre, skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake i neste uke, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Alle de helsefaglige rådene vi har fått, tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt. Det kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig, men det er viktig at skolene strekker seg langt for å gi et godt skoletilbud, sier hun.

Hun sier det kan være behov for å gjøre lokale tilpasninger.

Solberg: Nye lettelser hver 14. dag

Samfunnet skal åpne igjen før sommeren, og regjeringen legger opp til nye lettelser hver 14. dag, sier statsminister Erna Solberg (H).

Regjeringen la torsdag fram sin plan for å gjenåpne Norge.

Norge er nå over i en ny strategi mot koronaepidemien, sa statsministeren.

– Fram til nå har strategien vært så slå ned viruset. Nå er vi over i en kontrollstrategi, sa Solberg.

Hun uttrykket lettelse over at det nå er mulig å åpne opp samfunnet igjen.

– Nå snakker vi om hvilken rekkefølge vi kan åpne opp samfunnet, ikke hva vi må stenge ytterligere ned. Det viser at strategien har funket, sa hun.

Forutsetningen for gjenåpningen er at smitten fortsatt holdes under kontroll, understreket hun.

Fornøyelsesparkene og serveringssteder uten matservering får åpne 1. juni

Regjeringen legger opp til at det meste som har vært stengt under koronakrisen, skal være åpnet til 15. juni. Fornøyelsesparkene får åpne 1. juni.

Statsminister Erna Solberg (H) sa torsdag at fornøyelsesparkene får åpne igjen 1. juni. Det samme får serveringssteder uten matservering.

Det er ett ledd i hvordan Norge så smått skal gjenåpnes etter nedstengningen i midten av mars. Fire dager senere åpnes det opp for arrangementer med opptil 200 personer.

– Målet vårt er at vi ved datoen 15. juni vil åpne det meste som har vært stengt, sa Solberg

Karanteneplikten forkortes til ti dager

Karanteneplikten for personer som har vært i nærkontakt med koronasmittede, forkortes nå til ti dager.

Det kunngjorde helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse torsdag. Personer som har hatt nærkontakt med bekreftet koronasmittede innen 48 timer av første symptomer, skal fortsatt i karantene.

– Ny kunnskap gjør at vi i dag endrer karanteneplikten fra 14 til 10 dager, sa Høie.

Det blir i tillegg gjort unntak i seks måneder for personer som allerede har vært bekreftet smittet med koronaviruset.

Definisjonen av nærkontakt er den samme: personen må ha vært nærmere enn to meter av den koronasmittede i minst 15 minutter.

Tillatt med 20 personer samlet i grupper

Det blir nå blir tillatt å møtes i grupper på 20 personer, opplyser regjeringen.

– Det betyr at vi nå kan starte planleggingen av 17. mai-frokost med flere enn dem du bor med, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) under regjeringens pressekonferanse torsdag.

Vi må fortsatt holde 1 meters avstand, men det blir fint å kunne møtes fysisk igjen, sa han videre.

På offentlige arrangementer er det tillatt med 50 personer, og fra 15. juni blir det tillatt med 200 personer på slike arrangementer. Ropstad sier at det er nødvendig med strengere tiltak for private arrangementer.

– Samlinger privat kan ikke reguleres på samme måte. Risiko for smitte er høyere, selv om smittereglene gjelder, sa han.

Regelen om at man kan være 20 personer samlet gjelder også for organisert idrett, og regelen om 50 personer gjelder for idrettsarrangementer.

Badeland og svømmehaller åpner fra 15. juni

Badeland og svømmehaller kan åpnes for publikum fra 15. juni, dersom helsemyndighetene og bransjen sammen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

14 dager tidligere, 1. juni, åpnes det opp for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

Dette er noen av punktene i tidsplanen for nedbygging av de mest inngripende tiltakene i forbindelse med koronapandemien, som ble lagt fram av regjeringen på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen torsdag.

– Målet er at flest mulig aktiviteter og virksomheter som har vært stengt, kan åpne før sommeren. Dette forutsetter at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen, sier statsminister Erna Solberg.

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Det bekreftet regjeringen på pressekonferansen om den gradvise gjenåpningen av samfunnet torsdag.

Der kom det også fram at utenlandsreiser fortsatt frarådes, og at personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.

– Fordi vi har lyktes i å slå ned smittespredningen kan vi åpne samfunnet igjen. Når vi nå løser opp på tiltakene, forutsetter det at vi beholder kontrollen på smitten, med økt testing, isolering, smittesporing og karantene, sier Høie.

Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren. Karanteneplikten endres mandag fra 14 til 10 døgn.

17. mai

Regjeringen åpner for at skoler og andre fellesarealer kan benyttes til fellesarrangementer med opp til 50 deltakere på 17. mai.

Også flaggheisinger og kransenedleggelser kan gjennomføres, men med mindre antall tilskuere.

– Det vil være lov med matservering dersom det er håndvask eller desinfeksjonsmiddel tilgjengelig, sa kulturminister Abid Raja (V) på regjeringens pressekonferanse torsdag.

Barnetog kan ikke gjennomføres, men korps og kor kan benyttes.

– For dem som planlegger 17. maifrokost, er det grupper på opp til 20 personer som gjelder.

Åpner for arrangementer med 200 deltakere fra 7. juni

Regjeringen vil øke høyeste mulige antall deltakere på et arrangement fra 50 til 200 fra 7. juni.

I tillegg vil muligheten for å øke fra 200 til 500 bli vurdert månedlig, men det vil ikke skje før 1. september, skriver regjeringen i sitt strategidokument.

Fra 7. mai er det tillatt med arrangementer på opptil 50 personer. Det vil si at en rekke kinoer, teatre og andre kulturinstitusjoner åpner igjen.

Fra 15. juni åpnes dørene til treningssentrene

Treningssentrene i landet kan åpne 15. juni, så lenge helsemyndighetene og bransjen sammen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

Regjeringen påla 12. mars alle treningssentre å stenge dørene under det pågående virusutbruddet.

Men 15. juni kan manualer og treningsutstyr igjen tas i bruk, etter at regjeringen torsdag informerte om at intensjonen er å åpne treningssentre – forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak. Les mer her.

