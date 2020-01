Alexander Kristoff utvider familien – med to!

Alexander Kristoff og kona Maren Kristoff venter tvillinger.

Proffsyklist Alexander Kristoff og kona Maren Kristoff skal blir foreldre for tredje gang i 2020. Foto: Marie von Krogh

Dette melder Kristoff på Instagram, hvor han skriver:

«Vi utvider! 2020 vil gi oss to Kristoff-babyer til».

Innlegget har fått hele 3.367 likes og en haug med gratulasjoner.

Fra fire til seks

Paret, som er bosatt på Vaulen i Stavanger, har to barn fra før. Dermed blir familien utvidet fra fire til seks.

De to traff hverandre på St. Svithun videregående skole, hvor Maren gikk 1. året og Alexander 4. året. Det er snart 13 år siden, og i 2014 giftet de seg.

Hyllet kona

I et intervju med Aftenbladet 27. juli 2019 takket Kristoff kona for at han er i verdenstoppen.

– Uten Maren hadde det ikke vært mulig å være på det nivået jeg er, uttalte Kristoff.

– Vi er en familie som jobber med det vi gjør og prøver å få det til best mulig. For barna sin del, for hans del og familie, sa Maren Kristoff i samme intervju.

Sykler Giro d'Italia

I 2020 skal Kristoff sykle Giro d'Italia og ikke Tour de France. Det er første gang han sykler det italienske storrittet siden 2012, melder TV2.

– Jeg har kjørt mange år nå. Det er greit å gjøre noen andre løp av og til, men jeg håper ikke at det var mitt siste Tour de France. Jeg håper å komme tilbake og kjøre i fremtiden. Men jeg blir eldre, så det kan hende at jeg ikke kjører Tour de France, sa Kristoff til TV 2 i desember.

Publisert 1. januar 2020 22:25 Oppdatert: 1. januar 2020 23:33