Sexolog: – Norske barn lærer om sex fra porno

Til Adresseavisen forteller hun at norske barn helt nede i åtteårsalderen ser porno, og at de på den måten får et uriktig bilde av sex.

– Gutter har spurt hvor de kan få tak i Viagra fordi de har sett på porno at de skal holde ut i evigheter. Helsesøstre i ungdomsskoler og videregående har fortalt meg at jenter kommer med vondt i rumpa fordi de tror det er normalt å ha analsex, forteller Alstad.

Hun tilføyer at hun ikke er mot porno, men at det blir feil når det er barn og ungdoms hovedkilde til seksuell opplæring.

– Porno er fantasi, slår hun fast.

Sexologen tror norske barn er på porno-toppen fordi de får nettbrett og mobiltelefon tidlig. Hun mener foreldrene må komme mer på banen, ha dialog med barna og gi dem kunnskap.

– Hvis foreldre snakker med barna om pornografi på nett, er det lettere for dem å fortelle når de har opplevd det som ubehagelig eller skremmende, sier sexologen.

Hun anbefaler blant annet foreldre å se NRK-serien «Nudes» sammen med barna sine.