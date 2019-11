NRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland

Kvinnene er født i Somaliland og har også familie der. Målet til søstrenes familiemedlemmer er derfor å få dem dit, skriver NRK. Familien har ikke kommentert saken overfor kanalen.

De to norsksomaliske søstrene dro til Syria som tenåringer i 2013. Kvinnene har tilsammen tre barn som er født mens de har oppholdt seg i Syria. Etter norsk lov er barna deres også norske statsborgere.

Da Aftenposten møtte søstrene i al-Hol-leiren i sommer fortalte de at de ønsket at barna deres skulle få komme til Norge. Søstrene satt imidlertid som krav at de som barnas mødre også må få være med.

Kurdiske selvstyremyndigheter har gjentatte ganger oppfordret land som har statsborgere i al-Hol-leiren til å ta ansvar og hente hjem borgerne sine. Det må imidlertid komme et krav fra myndighetene i de respektive landene for at dette skal kunne forhandles om.

For å flytte søstrene til Somaliland må derfor Somaliland be om å få dem dit. Ifølge en representant for myndighetene i Somaliland har dette ikke skjedd, skriver NRK.

Det er heller ikke klart om søstrene har bedt Utenriksdepartementet om hjelp. UD ønsket heller ikke å svare på om de har tatt kontakt.

Søstrene er siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for deltagelse i en terrororganisasjon.