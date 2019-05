Norges Bank holder styringsrenta uendret på 1 prosent

Sentralbanken signaliserer at det lenge varslede rentehoppet kan komme allerede i juni, og ikke først i september, som mange analytikere har spådd.

– Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil renten mest sannsynlig bli satt opp i juni, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Han viser til at utsiktene og risikobildet fortsatt tilsier en gradvis oppgang i styringsrenta, og at lite ved renteutsiktene er endret siden siste Pengepolitisk rapport ble publisert i mars. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Her hjemme ser kapasitetsutnyttingen ut til å øke om lag som anslått, mens prisveksten har vært litt høyere enn ventet.