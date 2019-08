Google har kjøpt giganttomt i Skien

Det skriver Varden.

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup mener teknologigigantens kjøp av tomten er en veldig god nyhet.

– Norge har alle forutsetninger for å bli en ledende datasenternasjon i Europa. Rikelig tilgang på fornybar energi, god infrastruktur, redusert elavgift og fjerning av maskinskatten gir et godt utgangspunkt for at Norge skal tiltrekke seg flere investeringer i datasentre, skriver Astrup i en epost til NTB.

Han legger til at han håper at Google velger å gå videre med en investeringsbeslutning.

Ingen bygging nå

Tomten Google har kjøpt i Skien er på 1.947 mål. Kommunikasjonssjef i Google Norge, Helle Skjervold, forteller at kjøpet er gjort i tilfelle det blir behov for flere nye datasentre i Europa.

– Vi har inngått en partneravtale med Statkraft for å tilrettelegge en del infrastruktur på tomta for å forberede en eventuell utbygging, sier Skjervold til Varden.

Hun understreker at selskapet ikke planlegger å bygge noe umiddelbart.

Ordføreren feirer

– Dette er det største som har skjedd i min tid og på mange år i Grenland. Selv om Google understreker at de foreløpig kun kjøper en stor tomt, er det god grunn til i hvert fall å feire dette med en halv kake, sier ordfører Hedda Foss Five (Ap) i Skien til avisen.

Pressekontakt i Statkraft, Knut Fjerdingstad, sier til Varden at dette er et gjennombrudd for Norge som attraktivt sted for store aktører.