To personer feilaktig fengslet etter at statsråd Hauglie ble varslet om Nav-skandalen

To personer ble urettmessig satt i fengsel for Nav-svindel etter at statsråd Anniken Hauglie ble informert om skandalen 30. august i år. Det viser Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) interne rapport.