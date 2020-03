Stor pågang av frivillige som vil bidra under koronakrisen

Frivillighet Norge melder om så stor pågang av folk som vil hjelpe under koronakrisen, at organisasjonene har problemer med å finne passende oppgaver til alle.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) har hengt opp røde, hjemmestrikkede hjerter i trærne utenfor Nidarvoll sykehjem i Trondheim for å vise støtte under koronakrisen. Foto: Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det er mange som vil bidra, og engasjementet er stort. Det er nesten vanskelig å finne ting å bidra med for de frivillige, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

De frivillige organisasjonene har måttet avlyse mye som følge av koronakrisen, og mye av det frivilligheten handler om, er møteplasser, sier Johnsen.

Mer og mer av frivillighetsarbeidet flyttes nå over til digitale flater, og det, sammen med det store engasjementet, skaper problemer for de frivillige organisasjonene.

– Derfor oppfordrer jeg de frivillige organisasjonene til å være kreative og legge til rette for flere oppgaver som de mange frivillige kan bidra med, sier Johnsen.

Svarer Kripos om leksehjelp

Mandag gikk Kripos ut og advarte mot leksehjelp fra ukjente voksne. De mener at enkelte voksne som tilbyr leksehjelp til barn under skolestengningen, kan utnytte situasjonen.

Frivillighet Norge mener politiets utspill kan tolkes som at frivillige organisasjoner som Røde Kors, Kirkens Bymisjon og Refugees Welcome ikke har sikre systemer med trygge voksne som man kan stole på.

– Tilfeldige personer som tilbyr leksehjelp, bør man være på vakt overfor. Men her er det viktig å få fram at frivillige organisasjoner er profesjonelle aktører på den måten at de sørger for kvalitetssikring, opplæring og oppfølging av sine frivillige, sier Johnsen.

Viktigere enn noen gang

Kripos sa at frivillige organisasjoner som normalt sett ber om politiattest, kan ha problemer med å skaffe dem i dagens situasjon. Men Johnsen viser til at de fleste aktiviteter har pågått over lengre tid og at attester er hentet inn på et tidligere tidspunkt.

Frivillighet Norge mener leksehjelpen er viktigere enn noen gang under koronakrisen. Johnsen peker spesielt på barna som er i familier som sliter, hvor foreldre ikke er i stand til å følge opp barna like mye.

– Barn som har mest å tjene på å være i et klasserom, er dem som har mest behov for at leksehjelpstilbudet er der, sier Johnsen.