Siv Jensen avviser ultimatum om kvoteflyktninger

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen gjør det nå klart at kravet om kutt i antall kvoteflyktninger ikke er ment absolutt.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen vil ha ned antall kvoteflyktninger, men er ikke nødvendigvis villig til å kaste statsminister Erna Solberg hvis hun ikke får gjennomslag for kravet. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

«Siv Jensen med ultimatum til regjeringen», skrev VG tirsdag kveld.

I saken kom det fram at antall kvoteflyktninger må reduseres hvis regjeringen skal få støtte fra Fremskrittspartiet til sitt statsbudsjett for 2021. I dag tar Norge imot 3.000 kvoteflyktninger per år.

Men nå kommer det fram at det likevel kan være rom for forhandlinger.

– Jeg har ikke brukt ordet ultimatum. Jeg har stilt krav, sa Jensen på Politisk kvarter på NRK torsdag.

– Det er ikke sånn man forhandler. Fremskrittspartiet vil jo gå inn i forhandlinger med en liste med krav som vi ønsker å ha igjennom. Og så er det forhandlingene som avgjør om vi blir enige eller ikke blir enige, forklarte hun.

På spørsmål om hva Frp vil gjøre hvis partiet ikke får gjennomslag for kravet, svarte Jensen slik:

– Da får vi ta stilling til det hvis den situasjonen skulle oppstå.