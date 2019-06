Rødt: Vil knuse Frp i de store byene

– Det har vært kaos på borgerlig side siden KrF startet sitt veivalg, sa partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, da han møtte pressen på Stortinget torsdag.

Han spår at «kaoset og opprøret» vil fortsette fram mot høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg 9. september.

– Det blir opprør mot urettferdige bompenger, sentralisering, skattekutt til de rikeste, økte strømutgifter og barnehagekroner. Nettopp dette opprøret er grunnen til at Rødt vokser, slo han fast.

Gode partimålinger

Nå skal partilederen unne seg litt ferie før han ruster til kamp. Høstens valg kan bli det viktigste på lenge for partiet som har bikket 5 prosent oppslutning i flere meningsmålinger den siste tiden.

Eksempelvis er de større enn regjeringspartiene KrF (4,2 prosent) og Venstre (2,5 prosent) i Vårt Lands junimåling hvor de får en oppslutning på 5,4 prosent.

– Flere ser på oss som den tydeligste opposisjonen til den borgerlige regjeringen, sier Moxnes til NTB.

Han tror at partiet vil fortsette veksten, og lover hard kamp mot «kapitalismen og velferdsprofitørene» – et gjennomgående mantra under pressekonferansen.

– Målet er å bli større enn Frp i de store byene. Det er der kampen om velferdsprofitten står, fordi kommunene bestemmer.

Stiller til valg i 146 kommuner

Enmannspartiet på Stortinget trakk fram vedtaket om at også fotball-VM for kvinner skal gå på åpne TV-kanaler, som en politisk seier det siste halvåret.

Partiet har også rettet oppmerksomheten mot seksuell trakassering, og Moxnes bedyrer at de vil fortsette å markere seg – både på Stortinget og i Kommune-Norge hvor de har opplevd sterk vekst.

I 2015 stilte Rødt til valg i 78 kommuner. Nå stiller de til valg med egne lister i 139, og med felleslister i 146 kommuner.

– Det betyr at 80 prosent av Norges befolkning kan stemme på Rødt, sier første nestleder Marie Sneve til NTB.

– Rødt er som Askeladden

Sneve sammenligner partiet med Askeladden – en ingen egentlig hadde tro på, men som nå kan komme til å avgjøre mye.

– Vi kan sitte igjen med vippemakt flere steder, og sikre flertall i riktig retning i fem av sju fylker.

For Rødt betyr «riktig retning» venstresiden, men de utelukker ikke noen.

På spørsmål fra pressen om det også innebærer bompengepartiet (FNB), svarer Moxnes at det vil være opp til lokale forhandlinger. I Oslo, hvor partiet har en samarbeidsavtale med byrådspartiene Ap, SV og MDG, har de avvist dette.

– Vi advarer mot å gå i ledtog med bompengepartiet fordi det vil føre til mer privatisering fordi de vil samarbeide med de borgerlige. Vi er for veiprising som trafikkregulerende tiltak, sier Moxnes.

Folkebevegelse

I tillegg til vekst på partimålingene, har Rødts medlemstall økt fra 2.050 i 2012 til 8.700 medlemmer i 2019.

Mange yngre sverger til partiet som har ordet «kommunisme» i sitt prinsipprogram.

– 27 prosent av medlemmene er født på 80-tallet, men veksten har vært mer spredt de siste årene, sier Sneve.

Hun frykter ikke ansvaret som vil hvile på partiets eventuelle nye representanter.

– Rødt har en solid base med erfaring i partiet og mange mentorer som kan hjelpe de nye. Folk flest må kunne delta uten å ha gått på kurs. Det er en fordel at vi får kommunepolitikere som kommer fra arbeidslivet og vet hvor skoen trykker.