Smitteutbruddet i Moss har forgreninger til Asker, Vestby og Lillestrøm

Folk fra Asker, Vestby og Lillestrøm har deltatt i selskapet som knyttes til 18 koronasmittede personer fra Moss. Nå kartlegges også et selskap i Fredrikstad.

Smittetestingen foregår ved legevakta i Moss. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Torsdag har Moss kommune fått svar på alle de 190 prøvene som de ventet på, og to av dem var positive, opplyste kommuneoverlege Kristian Krogshus på en pressekonferanse.

– De to som har fått påvist smitte det siste døgnet, er kjente nærkontakter til klyngen av smitte som har fellesnevner i et privat selskap. Jeg vil gjenta at det er ikke snakk om at smitten oppsto i dette selskapet, men selskapet er et viktig utgangspunkt for vår smittesporing, sier han.

I tillegg har alle beboere og ansatte unntatt én på Rosnes omsorgsboliger, der det var påvist smitte hos både ansatte og en beboer, fått svar på sine prøver, og de var alle negative.

Nå venter kommunen på svar på 105 nye prøver.

Kommuneoverlege Kristian Krogshus orienterte torsdag om smittesituasjonen i Moss. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Til sammen sju kommuner involvert

Av de 18 mossingene som har fått påvist smitte, deltok fire i det aktuelle selskapet. Så langt er det ikke avdekket ytterligere smitte i Moss eller blant deltakerne i noen av de andre selskapene, ifølge kommuneoverlegen.

Det nevnte selskapet ble holdt i Sarpsborg og var en del av en bryllupsfeiring. Fra før er det kjent kommuneoverlegene i Sarpsborg, Fredrikstad og Moss, samt smittevernoverlegen i Oslo samordner innsatsen. Nå omfatter dette også Asker, Vestby og Lillestrøm.

Ett tilfelle utenom Moss

Det er kun ett kjent smittetilfelle utenom de 18 fra Moss, ifølge kommuneoverlegen.

Onsdag kveld fikk Moss kommune informasjon om et fjerde selskapet knyttet til den samme bryllupsfeiringen – og det var i Fredrikstad 15. juli.

– For at vi skal greie å stanse dette utbruddet fullstendig, er vi avhengige av å spore opp alle som kan ha vært eksponert for smitte. Som det har kommet fram i ulike medier allerede, har vi fortsatt ikke fullstendig oversikt over alle nærkontakter, sier kommuneoverlege Krogshus.

Avlyser store arrangementer

Med de to nye bekreftede smittede dreier det seg om totalt 26 smittede i det nye utbruddet i Moss, og utenom selskapene i sammenheng med bryllupet dreier det seg om folk klynger knyttet til folk som har vært på reise til «grønne» land.

Moss kommune feirer i år 300-årsjubileum, men har avlyst alle større jubileumsarrangementer de neste 14 dagene som følge av koronapandemien. Avlysningen omfatter arrangementer som kan samle over 200 mennesker.

I tillegg avlyses Christian Frederik-løpet, som skulle ha vært holdt i Nesparken 15. august, og byfestdagene, som var planlagt 13. til 15. august.