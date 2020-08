Frp: Ingen kvoteflyktninger til Norge i uoverskuelig fremtid

Frp vil stille avtalen med å ta imot kvoteflyktninger til Norge i bero fordi UDI-intervjuer må gjøres via nettbaserte løsninger. Uaktuelt, sier Venstre og KrF.

Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim stiller spørsmål ved om prosessen for å velge ut kvoteflyktninger er god nok. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Norge skal etter planen ta imot litt over 3.000 overføringsflyktninger i løpet av året, men hittil har det bare kommet 264.

Koronapandemien har forsinket prosessen. Denne uka kom fem flyktningfamilier til Norge, de første siden viruset rammet i mars.

Intervjuer via nett

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim er bekymret for at kvaliteten på prosessen er for dårlig. Han viser til at reiserestriksjoner gjør at medarbeidere i Utlendingsdirektoratet (UDI) ikke kan gjennomføre fysiske møter med de aktuelle personene.

– Det er en ekstremt krevende jobb å plukke ut riktige kvoteflyktninger. Denne jobben kan ikke gjøres over nett. Da risikerer vi å ende opp med personer som aldri skulle vært her, sier han til NTB.

Han utfordrer regjeringspartiene til å avvikle ordningen, gitt den uoversiktlige situasjonen landet står oppe i.

– Vi har helt andre ting å bruke ressursene på i denne vanskelige tiden, og regjeringen burde stanse alt mottak av kvoteflyktninger i overskuelig fremtid, sier Helgheim.

– Flyktningkrisen forsvinner ikke

Utspillet møter liten forståelse hos Venstre og KrF. Ansvaret for å hjelpe mennesker i krise forsvinner ikke fordi vi har en pandemi, understreker Venstre-nestleder Terje Breivik.

– At Helgheim bruker dette som et påskudd for å argumentere mot innvandring, er ikke overraskende. Frp er ikke for å ta imot kvoteflyktninger. Det synes jeg han kan være ærlig om i stedet for å gjemme seg bak koronakrisen, sier han.

Breivik er glad for at mottak av flyktninger har startet opp igjen, og sier det er viktig å få fortgang i prosessen slik at Norge tar imot de flyktningene vi har forpliktet oss til også i år.

Det er helt uaktuelt å redusere antallet som Norge skal ta imot, istemmer parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan i KrF.

– Selv om koronasituasjonen har gjort utvelgelsen vanskeligere i år, er tallet på 3.000 slik å forstå at klarer man ikke å ta imot alle i år, blir antallet neste år 3.000 pluss det antallet man mangler på årets kvote, sier han