Cyberforsvaret og E-sportsforbundet vil samarbeide

E-sportsforbundet og Cyberforsvaret er i ferd med å inngå et samarbeid.

E-sport er sentralt for mange av deltakerne på The Gathering på Hamar. Bildet er tatt i 2019. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Vi har hatt flere samtaler med E-sportsforbundet og funnet flere områder hvor vi har felles og overlappende interesser. Så vi har kommet fram til at et samarbeid oss imellom kan være produktivt både for Cyberforsvaret, E-sportsforbundet og samfunnet for øvrig, sier kommunikasjonssjef Knut Helge Grandhagen i Cyberforsvaret til Forsvarets forum.

I juni ble det klart at E-sportsforbundet etablerer seg på Lillehammer, hvor også Cyberforsvaret holder til, på Jørstadmoen leir.

E-sport er elektronisk konkurransespilling der utøverne konkurrerer mot hverandre i ulike dataspill på datamaskiner eller spillkonsoller.

Ifølge Grandhagen er rekrutteringsmuligheter en av grunnene til at de ønsker et samarbeid. Han trekker fram at karrieren som profesjonell e-sportsutøver er kort.

– Mange vil etter hvert se seg om etter en karriere nummer to, og da kan de besitte kompetanse som er høyst relevant for oss, fortsetter han.

E-sportsforbundets generalsekretær Jack Holand sier at for dem er tilgang på fagmiljøer, erfaringer og forskning viktig.

– Videre vil E-sportsforbundet bidra med å synliggjøre Cyberforsvaret og deres rolle og ansvar, støtte Cyberforsvarets behov for interaksjon med nye fagmiljøer samt synliggjøre og fremsnakke Cyberforsvaret og deres interesser, sier Holand.

Avtalen skal behandles og godkjennes av styret i NESF (Norges e-sportsforbund) før den kan signeres. Utkastet er likevel i prinsippet ferdig forhandlet mellom Cyberforsvaret og forbundet, forteller Grandhagen.