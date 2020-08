Politiet bekymret over nye tall om ungdomsvold

Voldsanmeldelser mot mindreårige her i landet har økt med nesten 40 prosent siden 2016. Politiet tror sosiale medier har skylden, skriver VG.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Politiets erfaring er at sosiale medier trolig bidrar til økningen av vold blant de yngste lovbryterne. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

Tallene, som er hentet ut av Politidirektoratet på forespørsel fra VG , sammenligner antall voldsanmeldelser mot unge under 18 år i første halvdel av året mellom 2016 og 2020.

Anmeldelsene gjelder overtredelser av straffelovens paragraf 271 til 275, som omfatter kroppskrenkelser til og med drap. Statistikken viser at denne typen anmeldelser mot mindreårige har økt med 37,8 prosent de siste fire årene.

Hvis man sammenligner tall for hele året i perioden mellom 2015 og 2019, er økningen på hele 68,3 prosent.

– Politiet ser med bekymring på at antall hendelser med ungdomsvold øker fra 2015 og til i dag. Det er også bekymringsfullt at volden blir grovere, sier seksjonssjef Kristin Elnæs for forebygging og etterretningsseksjonen i Politidirektoratet.

Politiets erfaring er at sosiale medier trolig bidrar til økningen. Elnæs sier ungdom langt enklere kan mobilisere, varsle hverandre og øke presset.

– Dermed kan en konflikt som tidligere involverte to personer raskt eskalere og inkludere flere personer, sier seksjonssjefen.

Tall fra politiet i Oslo som NRK publiserte lørdag viser at ransanmeldelser, der gjerningsperson mellom 10 og 17 år, har økt med 62 prosent fra 2015 til 2020. Seksuallovbrudd med like unge gjerningspersoner har økt med 122 prosent, fra 23 i 2015 til 60 anmeldelser de første sju månedene i 2020.