Undersøkelse: Fire av ti har ikke godt nok utstyr på hjemmekontoret

Fire av ti som jobber hjemmefra har ikke godt nok IT-utstyr, viser en ny undersøkelse. Den nye forskriften om hjemmekontor setter klare krav til utstyr.

Hele fire av ti spurte i en ny undersøkelse mener arbeidsgiveren ikke gir dem gode nok forhold på hjemmekontor. Forskriften om hjemmekontor som kommer 1. juli setter klare krav til både utstyr og psykososialt arbeidsmiljø. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB

NTB

Forskriften stiller krav til arbeidsgivere om blant annet arbeidsutstyr og arbeidsmiljø, fordi arbeidsmiljøet i utgangspunktet skal være likt på arbeidsplassen og hjemme. Forskriften trer i kraft 1. juli.

En undersøkelse som er gjennomført av Respons Analyse på vegne at IT-selskapet Atea, viser at fire av ti yrkesaktive som er spurt, mener at deres arbeidsgiver ikke har sørget for godt nok utstyr.

– Riktig IT-utstyr er helt avgjørende for å kunne gjøre en god jobb hjemmefra og mestre en fleksibel arbeidshverdag som veksler mellom det fysiske kontoret og arbeid hjemmefra. Nå krever flere medarbeidere økt fleksibilitet og da må arbeidsgivere legge bedre til rette for dette, sier Tor Egil Hesjasveen, leder for digital arbeidsplass i Atea, i en pressemelding.

Halvparten av de spurte mener at deres arbeidsgiver svikter i å følge opp det psykososiale arbeidsmiljøet med for eksempel uformelle og sosiale møter via digitale plattformer, noe som den nye forskriften krever.

Undersøkelsen er utført i april 2022 av Respons Analyse på vegne av Atea og omfatter et landsrepresentativt utvalg på 1.154 personer.