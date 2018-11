Jernbanedirektoratet avviser klage fra SJ

SJ sendte inn klagen etter at det ble kjent at Go-Ahead Group leverte et tilbud som var hele 21 prosent billigere enn konkurrentene i finalerunden, NSB og SJ. NRK meldte før helgen at én måned før Go-Ahead vant anbudet vurderte Jernbanedirektoratet å avvise søknaden på grunn av en «usunn økonomisk profil».

SJ krevde svar fra Jernbanedirektoratet på hva som egentlig har skjedd, og begrunnelsen for at Go-Ahead ikke ble avvist. Klagen fra svenske SJ er nå avvist, melder NRK , og Jernbanedirektoratet avviser anførselen om kvalitetsforskjeller mellom tilbudene, samt påstandene om at prosessen har vært preget av en priskonkurranse.

– Gjennom hele konkurransen har pris og kvalitet blitt evaluert uavhengig av hverandre. Pristeamet har således ikke kjent til de vurderingene som kvalitetsteamet har foretatt, og kvalitetsteamet har ikke kjent til de vurderingene pristeamet har foretatt, heter det i et brev fra Jernbanedirektoratet til svenske SJ.

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet sier til Stavanger Aftenblad at klageavgjørelsen er endelig og at den dermed ikke kan ankes videre.

– Vi kunne anket dette videre til departementet eller tatt det til retten. Men det gjør vi ikke. Vi er ikke fornøyde med svaret, men godtar avgjørelsen, sier daglig leder Bendek Maartmann-Moe i SJ Norge til avisen.