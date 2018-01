Leirstein inn i kontrollkomiteen

Helge André Njåstad overtar som parlamentarisk første nestleder i Fremskrittspartiet. De to erstatter dermed Leirstein, som nylig måtte trekke seg som parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsperson.

– Med dette har vi plassert et solid team av Frp-politikere, sier Morten Wold, som har ledet arbeidet i valgkomiteen.

Per-Willy Amundsen er valgt inn i stortingsgruppens gruppestyre og blir innpisker. Han blir også medlem i utenriks- og forsvarskomiteen.

Når Njåstad rykker opp fra andre til første nestleder i stortingsgruppen, blir Bård Hoksrud ny andre nestleder. Hanne Dyveke Søttar går fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Leirstein trakk seg fra alle sine verv etter at det ble avslørt at han hadde sendt porno til en ung gutt i partiet. Da saken ble kjent, erkjente Ulf Leirstein å ha gått over streken.

– Både som privatperson og som folkevalgt er det uakseptabelt av meg. Jeg er lei meg for å ha vist dårlig dømmekraft, skrev Østfold-representanten på sine Facebook-sider.

I en tekstmelding til Aftenbladet bekrefter Horne at hun blir fraksjonsleder i justiskomiteen på Stortinget.

– Jeg begynte min stortingskarriere i justiskomiteen i 2005 og gjensynsgleden er stor. I regjeringsplattformen ligger mange viktige satsinger på justisfeltet. Mer politi i gatene, styrket innsats mot voldtekt og vold i nære relasjoner, og satsing på offeromsorg er noe av det jeg ser mest frem til å jobbe med, skriver hun i en kommentar.

Den nye Frp-kabalen innebærer også at Horne regelmessig skal spille politisk ball og kjempe om oppmerksomheten med Sylvi Listhaug (Frp), som er justis-, beredskaps- og innvandringsminister.

Horne fikk avskjed som barne- og likestillingsminister til fordel for Linda Hofstad Helleland (H) da Venstre gikk inn i regjering 17. januar.

Hanne Dyveke Søttar (Frp) flyttes fra kontroll- og konstitusjonskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Atle Simonsen (Frp) var plassert i sistnevnte komité som såkalt fast vararepresentant for Horne fram til hun måtte ut av regjering.

Simonsen ble samtidig utnevnt til statssekretær for kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

