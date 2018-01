Konsernsjef Gunnar Bjørkavåg i NHST Media Group går av

Gunnar Bjørkavåg (57) og styret i NHST Media Group er blitt enige om at Gunnar Bjørkavåg fratrer sin stilling som konsernsjef for NHST Media Group 1. februar 2018. Det har vært en god og grundig prosess som har ført fram til at Bjørkavåg fratrer sin stilling, opplyser NHST.

– Gunnar Bjørkavåg har ledet konsernet i 18 år og i ulike faser. I denne perioden har mediebransjen gjennomgått betydelige endringer. Gunnar har ledet konsernet med stødig hånd og han har levert betydelige bidrag til den posisjonen konsernet i dag nyter godt av, sier styrets leder Anette Olsen i en kommentar.

– Jeg vil takke alle ansatte, styremedlemmer og forretningsforbindelser for meget godt samarbeid i disse 18 årene. Jeg ønsker lykke til videre, og har stor tro på konsernets muligheter. Særlig nå – etter betydelig digital fremgang de siste årene, sier Gunnar Bjørkavåg.

Kontroversielle uttalelser

I november uttalte politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, at en skjev kjønnsbalanse i konsernledelsen i NHST Media Group, som blant annet eier avisene Dagens Næringsliv og Morgenbladet, kunne føre til en «gutta boys»-kultur.

Bjørkavågs svar til Skartveit vakte sterke reaksjoner i flere leire. I en epost til Dagens Næringsliv skrev Bjørkavåg følgende:

– Det er altfor generaliserende. Jeg er ingen gubbe, og jeg er en stolt mann. Jeg er klar til å utfordre henne når som helst på en iq-test eller padletur eller evne til gode formuleringer. Framtidens toppselskaper er sterkt drevet av innovasjon, tempo og en konstruktiv organisasjonskultur.

I etterkant ble det innkalt til ekstraordinært styremøte for å diskutere Bjørkavågs uttalelser. Det ble da bestemt at Bjørkavåg skulle fortsette som konsernsjef.

Avviser at uttalelsene hadde innvirkning

TIl Kampanje avviser Bjørkavåg at uttalelsene hans om kjønnsbalansen i konsernledelsen er en medvirkende årsak til at han slutter.

– Absolutt ikke, men det har vært en oppvekker for meg, min væremåte og situasjonen. Nå har vi initiert en rekke prosjekter omkring mangfold og likestilling, som jeg håper skal materialisere seg i 2018, sier han.

På spørsmål om hva han mener har vært en oppvekker, svarer han:

– Jeg har undervurdert betydningen av godt proaktivt arbeid i å utvikle bedre mangfold og vært for lite flink til å utvikle mangfold i ledergruppene.

Bjørkavåg er berettiget til 18 måneders lønnsvederlag, opplyser NHST.

Ifølge Dagens Næringsliv har Bjørkavåg allerede fått ny jobb i selskapet til investor Erik Must.