21-åring siktet for drap etter dødsulykke på motorvei i Vestfold

Politiet etterforsker frontkollisjonen på E18 i Vestfold natt til 1. januar som forsettlig drap, og en 21-åring fra Telemark er siktet. Politiet mener 21-åringen kjørte mot kjøreretningen med vilje.

I den andre bilen satt en familie på fem, mor, far og tre barn, også de fra Telemark.

Moren og et barn på fem år er alvorlig skadd. De to andre barna, en sjuåring og en baby på elleve måneder er lettere skadd.

Ulykken skjedde ved 4.30-tiden natt til første nyttårsdag mellom Langangen og Larvik.

21-åringen ble først siktet for promillekjøring, men siktelsen ble i løpet av dagen utvidet til forsettlig drap.

Med vilje

– Dette er ikke bare en ulykke der en bil kommer over i motgående kjørefelt. Vi har begrunnet mistanke om at han har kjørt over i motgående kjørefelt med vilje, sier politiinspektør Magnar Pedersen til NTB.

21-åringen ble selv alvorlig skadd i ulykken, og politiet vil pågripe ham så snart han blir utskrevet fra sykehuset. Pedersen sier til NTB mandag ettermiddag at mannen ikke er formelt avhørt og heller ikke har fått oppnevnt advokat.

Store skader

Bilder fra stedet viser store materielle skader. Det er midtdeler i veien der ulykken skjedde og politiet antar at 21-åringen har kjørt varebilen i feil kjøreretning i vel en kilometer før ulykken skjedde.

Det var ambulansesentralen som varslet politiet om ulykken klokken 4.35.

E18 var stengt forbi ulykkesstedet i mange timer mens nødetatene og Vegvesenet jobbet på stedet.