Langt færre ulykker med veteranbiler enn vanlige biler

– Skadefrekvensen gjennom forsikringsordningen vår viser at den er ekstremt lav sammenlignet med vanlige biler. Det er ingen ting som tilsier noe annet enn at teknisk tilstand generelt sett er høy på veteranbiler målt opp mot vanlige biler, sier leder og general manager Hilberg Ove Johansen i American Car Club Norway.

Det samme bekreftes av generalsekretær Stein Christian Husby i Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LM).

Til sammen organiserer de to forbundene nesten 80 prosent av dem som har veteranbiler som hobby i Norge.

Topp stand

- Vi deltar som fast høringsinstans blant annet om lempninger i periodisk kjøretøykontroll, og vi har fått en del statistikk knyttet til teknisk tilstand på veterankjøretøy. Bildet vi får, er at de gamle veterankjøretøyene er i overraskende bra stand, sier Husby.

Han forklarer at mange veteranbileiere har et lidenskapelig forhold til kjøretøyene sine og ikke snur på skillingen for å holde en topp standard.

EU-kontroll ved 50 år

Ingen av forbundslederne ønsker å si noe om hva som kan ha skjedd i den tragiske ulykken i helgen der fem mennesker mistet livet da en amerikansk veteranbil kjørte i fjellveggen på Rjukan i Telemark.

– Det er veldig trist, og for øyeblikket vet vi ikke hva som er årsaken til ulykken og utfallet, sier Johansen.

Reglene til Statens vegvesen sier at en bil som er over 30 år gammel og som regnes som et bevaringsverdig kjøretøy, må være registrert som bevaringsverdig i vognkortet.

Slike biler skal bare brukes ved spesielle anledninger, for eksempel ved samlinger og løp og når bruken ikke er til unødig fare eller ulempe for annen trafikk. Disse bilene kalles inn til EU-kontroll når de er 35, 40, 45 og 50 år.