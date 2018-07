Tallet inkluderer de dyreste elbilene, med Tesla i spissen. Uten elbilene er veksten på 15 prosent, viser tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Finansavisen skriver at ikke alle bilene i deres utvalg koster over én million kroner, men at de billigste «luksusbilene», omkring 750.000 kroner før utstyr, fort bikker millionen når skiltene kommer på.

Veksten på 28 prosent til 10.010 biler utgjør 16,5 prosent av det totale personbilsalget, ifølge avisen.