Erna Solberg: Per Sandberg brøt reglene under Iran-ferie

– Jeg har snakket med Per Sandberg. Han har reist til Iran på et tidspunkt før han hadde rapportert om det til Statsministerens kontor. Han ga først beskjed på sin dag to at han var i Iran. Jeg har lyst til å si at det er et brudd på regelverket vi har om at statsrådene skal være tilgjengelige til enhver tid. Men det har vært mulig å komme i kontakt med ham, sier Solberg.

Hun legger til at Sandberg har erkjent at regelverket er brutt. Samtidig har hun fortsatt tillit til sin statsråd og sier at det er lov å gjøre feil.

Solberg legger til at det ikke er noe ved Sandbergs reise som forandrer Norges forhold til Iran. Hun bekrefter også at hun «en stund» har kjent til Sandbergs forhold til den norsk-iranske kvinnen han var på reise med.

Statsministeren uttalte seg om saken da hun besøkte Norway Cup onsdag, på sin første arbeidsdag etter sommerferien.

Måtte levere fra seg mobilene

Flere har stilt spørsmål ved sikkerhetsvurderingene som ble gjort i forkant av ferieturen. Sandberg har opplyst at han vurderte sikkerheten selv og viser til at han var på besøk i Iran i 2016.

– Han har selv oppgitt at han mente det var nok, sier Solberg om dette.

Hun opplyser imidlertid at Sandberg har fått beskjed om å levere inn telefonene sine for gjennomsøking etter reisen.

– Det er litt ulik praksis i departementet hvem som tar med seg mobiltelefoner. Statsministerens kontor tar ikke med seg telefoner til land vi vet driver med en del elektronisk avlytting, opplyser hun.

– Vil ikke gå god for alt

Fiskeriministeren har dessuten fått kritikk for å omtale landet i alt for positive ordelag.

På spørsmål om hans syn er representativt for regjeringens syn, svarer Solberg:

– Jeg har ikke fått med meg alle uttalelsene, og vil ikke gå god for alt. Utgangspunktet er at vi har vært kritisk, tatt opp dødsstraff og menneskerettighetsbrudd. Samtidig har vi gått inn i en prosess hvor vi samarbeider mer med Iran, sier Solberg.

Hun påpeker at Norge har bedret sitt forhold til Iran og åpnet for økonomisk samarbeid og politisk kontakt som følge av atomavtalen.

– Skal man ikke reise på ferie til noen land som har menneskerettighetsbrudd? spør statsministeren retorisk.

– Da blir det mange land som må utelukkes, svarer hun selv.

Tror ikke på følger for USA-forhold

Hun sier hun ikke frykter at saken kan få følger for Norges forhold til USA, hvor president Donald Trump i det siste har ligget i en hard ordkrig med den iranske ledelsen.

– Vi står på akkurat samme linje i forhold til Iran som alle andre europeiske land har gjort, sier Solberg.

Hun påpeker at selv om Trump ikke var fornøyd med den avtalen, så er det ingen som mener at Iran ikke følger opp kravene.

– Jeg mener forutsigbarhet når man inngår en avtale er viktig. Det sa jeg for et halvt år siden og det sier jeg i dag, sier hun.

Sandberg har understreket at han reiste til Iran som privatperson, ikke som statsråd. Statsministeren bekrefter at han ikke har hatt noen møter og at det har vært «en ren privat reise».

– Man er alltid statsråd, men på denne ferien har han ikke utført noe statsrådsarbeid.