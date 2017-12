Ordføreren i Osterøy sier raset var uventet

– Vi er kjent med områder som er særlig utsatt på øya, men dette var ikke noe vi ventet skulle skje her, sier ordfører Jarle Skeidsvoll til NRK.

Han sier de jobber kontinuerlig med klimatilpassing og beredskapsplanlegging, men hadde ikke sett for seg at det skulle komme et jordras i dette området.

– Det er et ganske avgrenset jordskred, midt i et byggefelt, sier Skedsvoll.

Gjennom huset

Geolog i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Svein Arne Vågane, sier til NRK at grunnen til jordraset sannsynligvis var vannmetting i jorda.

38 år gamle Kristine Anette Andersen døde av skadene hun pådro seg da jordraset braste inn i et bolighus på Osterøy i Hordaland torsdag morgen. Kvinnen ble fraktet til sykehus etter raset, som politiet først meldte om rundt klokka 6.45.

Politiet gikk torsdag ettermiddag ut med kvinnens navn i samråd med hennes familie. Det bodde sju personer i huset, to vokse og fem barn ifølge Bergens Tidende.

– Deler av raset har gått gjennom huset. Det ligger i en rimelig bratt skråning, og er truffet av jord og stein, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen til avisen.

Kriseteam på plass

Lokalavisen Bygdanytt har snakket med Espen Nessestrand Mjøs, som var en av dem som måtte evakuere.

– Vi ble evakuert i morgentimene og alt står bra til. Hele bygda var i sjokk, for man vet jo ikke hva som kan skje. Nå er situasjonen roligere og alle blir tatt hånd om av brannfolk og politi på bedehuset. Folk er flinke til å støtte hverandre, sier han.

Ordfører Skeidsvoll opplyser at kommunen satte sammen en krisestab kort tid etter at de fikk melding om raset.

– Kommunen har sendt kriseteamet til området, og fokuset vårt er først og fremst på kvinnens pårørende. På grunn av den uavklarte rasfaren har vi sendt geologer til området. NVE har kontaktet oss for høre om vi trenger bistand fra geologer, og det har vi takket ja til. Tre geologer vurderer rasfaren i området, sier Skeidsvoll til Bygdanytt.

Fredag arrangeres en samling på to av barne- og ungdomsskolene i kommunen. Klokken 8.45 åpner Osterøy ungdomsskole dørene og klokken 11.30 kan de som ønsker møtes på Haus skole, opplyser kommunen. Et kriseteam, samt lærere og sognepresten vil være til stede.

Flere fortsatt evakuerte

Etter et møte på kommunehuset torsdag ettermiddag, ble det besluttet å opprettholde evakueringen av åtte hus i området.

Totalt ble 18 husstander evakuert fra området etter raset, og 35 personer ble ivaretatt på et senter for evakuerte som ble opprettet på en skole i nærheten.

Politiet i Hordaland opplyser at kommunen sørger for oppfølging av beboerne i disse husene når det gjelder overnatting og eventuelt uthenting av eiendeler og lignende. Kommunen overtar nå ansvaret for situasjonen såframt det ikke oppstår nye hendelser i området.

– Sivilforsvaret overtar vakthold i kveld og natt. Politiet blir på stedet til Sivilforsvaret er på plass og kan overta.

Kraftig uvær

De siste dagene har det regnet kraftig på Vestlandet, og NVE har sendt ut jordskredvarsel i gul kategori for Vestlandet.

I tillegg er det sendt ut flomvarsel i oransje kategori i indre strøk av Hordaland og Rogaland på grunn av regn og snøsmelting. Skalaen for varsling har fire kategorier: grønt (1), gult (2), oransje (3) og rødt (4), hvor rødt er det mest alvorlige. Begge varslene gjelder fram til fredag klokka 7.