Forskere fant kreft i rotter etter mobilstråling

Vanlig mobilbruk utgjør ingen helsefare, sier strålevernmyndighetene. Men i USA og Italia hevder forskere i nye, store og langvarige forsøk med rotter at det ikke stemmer.

Fakta: null 5G: Femte generasjon mobilteknologi. Mye raskere nett med enorm kapasitet og minimale forsinkelser. Legger til rette for en million ting koplet til nettet per kvadratkilometer. Tingenes internett: Systemet vi gradvis er på vei inn i, der tingene våre er koplet til internett og kan gjøre hverdagen enklere og mer komplisert på samme tid. Også overalt ellers i samfunnet vil maskiner, kjøretøy og andre objekter få en IP-adresse og blir i stand til å overføre data over et nettverk.

Ramazzini-instituttet

Forrige gang en viktig institusjon skapte tvil om at mobilbruk var trygt, var i 2011. Da fastslo kreft-enheten i Verdens helseorganisasjon, IARC, at stråling fra radiofrekvente elektromagnetiske felt “trolig” er kreftfremkallende for mennesker. De bygde dette på to epidemiologiske studier som viste at mobilbruk økte faren for en type ondartet hjernekreft og en godartet kreft i øret.

Langtfra alle var overbevist. Året etter overprøvde et offisielt norsk ekspertutvalg konklusjonen fra de 31 forskerne i arbeidsgruppen til International agency for cancer research. Og i 2013 mente alle de nordiske strålevern-myndighetene at enda nyere studier av mobilbruk og hjernekreft ikke viste økt risiko. Men de erkjente at det fortsatt var “begrensede data for risikoen ved bruk av mobiltelefon lenger enn 13-15 år”.

Strålevernet baserer seg på omstridt forskergruppe

Verdens største studie

Nye fem år er gått. I fjor kom to svære studier på mobilstråling og kreft, en fra hver side av Atlanterhavet. Begge sa omtrent det samme: At det var sammenheng mellom mobilstråling og visse typer kreft i rotter.

Den ene kan knapt bli mer offisiell - og er den største i sitt slag noen sinne. Den ble laget av USAs nasjonale toksikologi-program, som ligger under helsedepartementet. Forskerne hadde jobbet med den i over ti år, og den hadde kostet over 25 millioner dollar.

De utsatte flere tusen rotter og mus for sterk mobilstråling, ni timer i døgnet, over lang tid. De fant DNA-skader i hjernen på mus, og bestrålte hann-rotter utviklet betydelig flere ondartede svulster på nerveceller i hjertemuskelen enn artsfrendene som ikke ble bestrålt. De utviklet også oftere hjernekreft.

Eksplosivt

Ingeborg Eliassen

Teamet til Michael Wyde var fullt klar over hvor eksplosive disse funnene var. Derfor utnevnte instituttet 15 utenforstående eksperter til å granske dem. De satt sammen i flere dager før de slo fast at resultatene holdt vann: Det var “klare bevis” for at høyfrekvent stråling av rotter kan gi dem kreft.

Dette er akkurat det både europeiske og amerikanske myndigheter har avvist. Lederen for the US Food and Drugs Administration, som opprinnelig ba om studien, rykket raskt ut mot konklusjonene i rapporten. Forskerne hadde utsatt forsøksdyrene for “ekstremt høye nivåer av høyfrekvent stråling”, så resultatene kunne ikke overføres på folks mobilbruk.

Det samme bemerker Tone-Mette Sjømoen, fagdirektør i Direktoratet for strålevern. Men legger til: - Dyrestudien virker bra metodisk gjennomført og vil nok telle i det totale kunnskapsbildet.

Samme funn i Italia

Innvendingen om strålenivået ble noe svekket av et annet stort rotteforsøk, i Italia. Kreftforsker Fiorella Belpoggi og hennes team ved Ramazzini-instituttet i Bologna bestrålte flere tusen rotter av samme slag som i USA, livet ut. Forskjellen var at disse forskerne bare utsatte dyrene for strålenivåer som tilsvarer det vanlige mobilbrukere opplever. Men de fant økning i samme type svulster som de amerikanske kollegene hadde kartlagt.

– Dette er første gang at samme kreftfremkallende effekter fra høyfrekvent stråling er dokumentert i to uavhengige eksperimenter som er gjennomført etter strenge laboratorie-standarder, sier Belpoggi til Investigate Europe.

Det må få følger, mener hun: IARC bør oppgradere elektromagnetiske felt fra “muligens kreftfremkallende for mennesker” til “sannsynligvis kreftfremkallende”.

Igjen er langt fra alle overbevist. - Som fagmyndighet kan vi ikke se på en og en studie. En studie alene er ikke nok til å snu helt om på et etablert kunnskapsbilde som har vært det samme i flere tiår, sier fagdirektøren i Direktoratet for strålevern.

ICNIRP, den tysk-registrerte forskningsorganisasjonen som setter strålegrensene nesten alle europeiske land retter seg etter, deler ikke konklusjonene i den amerikanske studien. - Trolig har oppvarmingseffekten av store hannrotter bidratt til den økte risikoen for hjertesvulst, sier Eric van Rongen til Investigate Europe.

Ingeborg Eliassen

Som rotter, så mennesker?

Telenor vil gjerne ha klare svar, ifølge konsernets stråleekspert, Stein Erik Paulsen. - Hvis noe skulle vise seg å medføre en dokumentert risiko, vil jeg ha det på bordet så fort som mulig. Men det er litt pussig at de ikke fant økt hyppighet av kreft i kvinnelige rotter. Det virker også rart å trekke nærmere paralleller mellom hannrotter og mennesker enn mellom hannrotter og hunrotter, sier han.

Det er helt feil å avvise disse to studiene fordi de ble gjort på dyr, mener derimot Anthony B. Miller, en veteran i kanadisk kreftforskning. Dokumentasjonen som foreligger, er overveldende, mener han. I dag jobber 87-åringen for å få IARC til å oppgradere mobilstråling til den skarpeste kategorien, “kreftfremkallende for mennesker”.

– Kreft i dyr er et klart tegn på at vi står overfor noe som - hvis det blir overført bredt på mennesker - vil gi store kreft-epidemier de neste 20 eller 30 årene. Hvis vi ikke gjør noe, spår Miller.

Fakta: Investigate Europe Investigate Europe er en gruppe journalister fra ni land som samarbeider om tema som er aktuelle over hele Europa. Sakene publiseres på tvers av kontinentet. Gruppen har pengestøtte fra Fritt Ord og andre stiftelser, men har også støtte fra lesere. Øvrige mediepartnere for 5G-prosjektet er blant andre Newsweek (Polen), Diario de Noticias (Portugal), Il Fatto Quotidiano (Italia), De Groene Amsterdammer (Nederland), Efsyn (Hellas), Falter (Østerrike) og Tagesspiegel (Tyskland). Tidligere Aftenbladet-journalist Ingeborg Eliassen er norsk medlem i Investigate Europe. De andre medvirkende er Crina Boros, Wojciech Ciesla, Juliet Ferguson, Nikolas Leontopoulos, Maria Maggiore, Leila Minano, Paulo Pena, Jef Poortmans, Harald Schumann og Elisa Simantke.

Ingeborg Eliassen

Stadig flere forskere roper varsku om helsefare ved stråling fra mobilteknologi. Helt grunnløst, mener Direktoratet for strålevern. Det lener seg til en liten sirkel av insidere som setter faregrensene - og som avviser denne forskningen.

Sånn ser det ut i en håndfull toneangivende forskergrupper og -komiteer som bestemmer hva slags kunnskap om stråling fra mobilteknologi det er grunn til å legge vekt på, og som setter strålegrensene som de fleste land i Europa følger.

Er mobilstråling farlig? Ingeniører, fysikere, biologer og kreftleger har gjort tusenvis av studier. Men de er til dels svært uenige om hvordan funnene skal tolkes.

Det spesielle er at én leir av forskere dominerer organisasjonene som skal gi faglige råd om strålefare. Det fører til at forskning i den andre leiren går under radaren hos politikerne som skal bruke kunnskapen til å lage lover og regler.

Det innebærer meningsmonopol, hevder Einar Flydal. Den tidligere samfunnsforskeren i Telenor har skrevet boka “Smartmålerne, jussen og helsa”. Han er svært kritisk til kunnskapsgrunnlaget for strålegrensene som gjelder i de fleste land.

– Flertallet av forskere defineres som annerledestenkende og blir ganske enkelt stengt ute gjennom en prosess som ikke er forskningsetisk forsvarlig. Dette lar seg ikke forstå ut fra forskningsresultater. Det må forstås politisk, som utslag av interessekamp der strålevernmyndighetene ofte blir en lite ressurssterk spillbrikke, mener Flydal.

Ingeborg Eliassen

“For dårlig forskning”

Det fins ikke nok kvalifiserte forskere, sier en av veteranene på innsiden av systemet, til Investigate Europe. Forskningen holder ofte heller ikke mål, ifølge lederen for Den internasjonale kommisjonen for ikke-ioniserende stråling, ICNIRP. - Vi er ikke imot å inkludere forskere som tenker annerledes. Men de må fylle profilen i en konkret ledig posisjon og ikke bare bli tatt inn for sitt avvikende syn, sier Eric van Rongen.

Én norsk forsker er representert i det lille nettverket som avgjør hva som skal få godkjent-stempel: Gunnhild Oftedal, førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim som forsker på hvordan elektromagnetiske felt påvirker folk.

Det er lett å sette forskerne i to båser, bekrefter Oftedal. Men hun føler seg ikke vel med dette. - Jeg har hele tiden vært drevet av nysgjerrighet i forskningen min, og det som gjør meg stolt, er å vite at studiene mine er metodisk solide, sier hun.

Strålevernet forsker ikke

I Norge er det Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidligere Statens strålevern) alle går til for stråleråd. Strålevernet er øverste fagmyndighet på stråling og helsefare, eller “emf” som de kaller det, med et ord de har laget av forkortelsen for elektromagnetiske felt.

Strålevernet forsker ikke selv på EMF, ifølge fysiker og fagdirektør Tone-Mette Sjømoen.

Vi lener oss på gjennomganger gjort av internasjonale ekspertgrupper. Disse ser på all tilgjengelig forskning, vurderer den og trekker slutninger på grunnlag av det helhetlige forskningsbildet.

Strålevernet baserer seg på fem slike organer:

International commission on non-ionising radiation protection, ICNIRP.

EUs vitenskaplige komite for helse, miljø og framvoksende risiko, SCENIHR/SCHEER.

Verdens helseorganisasjon WHOs EMF-gruppe.

WHOs kreft-enhet IARC, International agency for research on cancer.

Det svenske strålevernets forskningsråd for elektromagnetiske felt.

Mye overlapping

Så mange instanser burde garantere bredde. Men ekspertgruppene består langt på vei av de samme forskerne. Av 13 ICNIRP-forskere er seks medlem av minst én annen komite. I WHOs gruppe gjelder det seks av sju. Hver tredje forsker i EUs kommisjon som ga stråleråd i 2015, var representert i andre grupper.

Dette er ikke så merkelig, synes Gunnhild Oftedal, som er medlem i både ICNIRP og WHOs forskergruppe. - Folk som viser at de er dyktige, blir trukket inn i mye. Se på hvem som sitter i styrer og råd generelt, sånn er det overalt i samfunnet.

Komiteene er enige seg imellom: Den eneste beviste helsefaren ved mobilstråling er oppvarming av kroppsvev. Strålegrensene er satt for å hindre dette. Så sant man holder seg til disse, er det ingen helsefare, mener alle komiteene, unntatt IARC. Dét er ikke vanskelig for de fleste mobilbrukere: Man overskrider strålegrensene bare ved å stå rett foran en basestasjon på kortere avstand enn 10 meter.

Er ikke snart fem milliarder mobilbrukere verden over beviset på at dette fungerer godt?

Masse studier finner risiko

Nei, sier et betydelig antall forskere som mener at folk kan ta skade av å bli utsatt for mobilstråling langt under disse grenseverdiene, særlig ved mangeårig bruk. Noen av dem har organisert seg.

En australsk forskersammenslutning undersøkte 2266 studier og fant “betydelige biologiske effekter eller helsevirkninger” i 68 prosent av studiene. Grupperingen “Bioinitiative” viste til 1800 studier da de konkluderte med at mange slike bioeffekter trolig gir helseskade hvis folk blir utsatt lenge. Det skyldes at strålingen forstyrrer normale prosesser i kroppen, hindrer den i å reparere ødelagt DNA og skaper ubalanse i immunsystemet, ifølge disse. Deres liste over mulige skader er skremmende: Dårlig sædkvalitet, autisme, alzheimer, hjernekreft og barne-leukemi.

Standardsetteren “tjener industrien”

I sentrum for kampen om definisjonene står ICNIRP, en privat, tysk-registrert organisasjon. Den holder til utenfor München, bak en gul dør i lokalene til det tyske strålevernet. Den velger selv hvem som skal inviteres inn. ICNIRP er sentral fordi den ikke bare vurderer forskningen om stråling og helsefare, men også gir retningslinjene for strålegrenser som de fleste land bruker.

ICNIRPs leder, den nederlandske biologen Eric van Rongen, avviser ikke at mobilstråling har effekter under de anbefalte strålegrensene.

- Men vi er ikke overbevist om at disse virkningene er skadelige for helsen, sier han til Investigate Europe.

Konfliktene i EMF-forskningen har lange røtter. Historisk har forskningen stått nær telekom-sektoren og det militære. ICNIRPs grenseverdier tar først og fremst hensyn til telekom-industriens behov, mener Dariusz Leszczynski, tidligere mangeårig forsker ved det finske strålevernet. Han var med da kreft-organet IARC i 2011 kalte EMF “muligens kreftfremkallende”, men er ikke med i ICNIRP eller de andre toneangivende ekspertgruppene.

- ICNIRPs mål er å lage grenseverdier som ikke tar livet av folk, samtidig som teknologien virker - altså noe midt mellom, hevder Leszczynski.

Finansieringskilde påvirker resultat

Minst tre studier opp gjennom årene har dokumentert at det har betydning for konklusjonene hvem som betaler for forskningen. Studier som industrien finansierer, finner mye sjeldnere helsefare enn forskning som er finansiert av institusjoner eller myndigheter.

Pengene går ofte til unversiteter og har “brannmurer” mellom den enkelte forsker og pengene, sier Lennart Hardell, kreftlege og -forsker ved universitetssykehuset i Örebro i Sverige. Han har funnet sammenheng mellom hjernekreft og langvarig mobilbruk. - Problemet er likevel at man blir avhengig av disse pengene. De fleste biter ikke hånden som gir dem mat, mener svensken. Han satt i IARC-komiteen i 2011, men er ikke med i andre utvalg.

Gunnhild Oftedal er åpen for at finansieringskilde kan ha effekt. Men det kan også en sterk tro på at man skal finne noe, påpeker hun. Før tenkte man ikke så mye på slike mekanismer.

- Men i dag er vi opptatt av det. Jeg har inntrykk av at forskere er mye mer forsiktige med å motta støtte fra industrien - i hver fall direkte støtte, sier NTNU-forskeren.

Strammet inn

De som forårsaker stråling, bør absolutt bidra til å bekoste forskningen om eventuelle skadevirkninger, mener flere forskere Investigate Europe har snakket med. Men både ICNIRP og WHO utelukker nå forskere som har mottatt støtte fra bransjen de siste tre årene.

I likhet med mange av sine kolleger, har Oftedal før forsket for penger fra industrien; Telenor, Netcom og Statnett. Forskningsrådet krevde bidrag fra brukergrupper, men bedriftene fikk ikke påvirke forsøksplanen, og de fikk ikke se resultater før studien var publisert, forklarer hun.

Det er ubehagelig å bli mistrodd når jeg vet at vi fulgte protokollene våre. Dette forsøket var ikke i nærheten av å vise en sammenheng mellom helseplager og eksponeringen. Derimot både fant og rapporterte vi om statistisk sammenheng mellom bruk av mobiltelefon og flere helseplager i en studie publisert i 2001, selv om Telenor var med og finansierte studien, sier Oftedal.

ICNIRP: Fortsatt usikkerhet

ICNIRP er i ferd med å offentliggjøre oppdaterte strålegrenser for EMF. De gamle er fra 1998. Lite tyder på at forskere som slår alarm, har påvirket de nye retningslinjene.

Både Eric van Rongen og Gunnhild Oftedal er også langt inne i arbeidet som Verdens helseorganisasjon driver for å oppdatere sin kunnskap om stråling og helse.

Forskergruppen har holdt på siden 2012, og arbeidet skulle for lengst ha vært ferdig. Men anklager om ensidighet har herjet også dette utvalget. Nå skal WHO sette sammen en større forskergruppe som skal vurdere arbeidet til kjernegruppen. Deltakerne er ikke utnevnt ennå, men vil omfatte “et bredt spektrum av meninger og ekspertise”, forsikrer WHO.

Det meste av mobilstrålings-forskningen er gjort på 2G- og 3G-teknologi. Nå kommer supernettet 5G, som til dels skal bruke svært mye høyere frekvenser enn tidligere. Forskningen på hva dette kan bety for folkehelsen, er minimal. Enkeltstudier har advart om fare for oppvarming av kroppsvev.

Her er ICNIRP-lederen enig: Det trengs mer forskning.

– Absolutt. Det er fortsatt mye usikkerhet. For eksempel vet vi for lite om langtidsvirkningene av mobilbruk for hjernekreft til å trekke slutninger. Vi trenger absolutt mer informasjon, sier Eric van Rongen.

