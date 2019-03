Frp reagerer på «Tesla-Høyres» forslag om å forby salg av bensin- og dieselbiler

Høyres miljøpolitiske talsperson på Stortinget, Stefan Heggelund, har fremmet en rekke konkrete forslag til klimaresolusjon på Høyres landsmøte, som begynte fredag.

I VG torsdag lanserte han det kanskje mest ytterliggående forslaget om å fra 2025 kun tillate salg av nye biler som er nullutslippsbiler. Med andre ord kroken på døra for salg av nye bensin- og dieselbiler.

– Skal vi klare 1,5-gradersmålet har vi kun elleve år på oss. Derfor fremmer vi tiltak som vi vet virker og som vil utgjøre en forskjell, sier Heggelund.

Bård Hoksrud, som sitter i Fremskrittspartiets bilpolitiske utvalg og i finanskomiteen på Stortinget, reagerer kraftig på forslaget.

– For Frp vil det være uaktuelt å være med på å forby salg av nye bensin- og dieselbiler om seks år. Dette lukter Tesla-Høyre lang vei, jeg kan umulig se for meg at de distriktspolitiske kreftene i Høyre vil stille seg bak dette, sier Hoksrud i en uttalelse til NTB.

Han peker på at Norge kun utgjør 0.2 prosent av verdens nybilmarked og kaller forslaget for ren symbolikk som kun evner å irritere folk.

– Det har vært en rivende teknologiutvikling for bensin- og dieselbiler de siste årene. CO2-utslippene har falt kraftig de siste årene. Faktisk hadde vi sannsynligvis nådd 2030-utslippsmålene våre kun gjennom salg av bensin- og dieselbiler, hevder han.