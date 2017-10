TV 2: Utviste Leila Bayat er kommet tilbake til Norge fra Iran

Bayat landet på Gardermoen etter at hennes advokat har jobbet i lengre tid for å få henne tilbake til Norge.

Utlendingsdirektoratet (UNE) trodde ikke på Bayat da hun advarte mot at hun ville bli straffet med 80 piskeslag hvis de tvangsreturnerte henne til Iran. Dommen med piskeslagene ble hun idømt i 2009 etter at hun hadde drukket alkohol.

I september møtte hun opp på den norske ambassaden med dokumentasjon på at hun ble pisket, og tirsdag denne uken kom ambassadens rapport, melder TV 2.

Ambassaden fastslår i rapporten at dommen Bayat la ved i asylsøknaden sin i 2009 var ekte, ifølge hennes advokat. Ikke nok med det, alle dokumenter Bayat har lagt fram som bevis for at hun ble torturert med 80 piskeslag etter returen, er ekte, konkluderer ambassaden.