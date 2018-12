– Vi er kjent med opplysningene som nå kommer fram i mediene, men kommenterer de ikke direkte annet enn at vi ser på dette som en svært alvorlig sak, sier pressetalsperson Ane Haavardsdatter Lunde til Aftenbladet sent onsdag kveld.

Marokko bestemmer

Marokkansk påtalemyndighet sa tidligere på kvelden at dobbeltdrapet på Maren Ueland fra Bryne og hennes danske venninne Louisa Vesterager Jespersen i Atlasfjellene var en terrorhandling, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Radikal islam kan ikke utelukkes. Det er på grunn av profilen til personen som er pågrepet, samt de tre mennene som er ettersøkt, sier en ikke navngitt kilde til det franske nyhetsbyrået AFP.

– Dette er en marokkansk etterforskning og det er marokkansk politi som nå bestemmer hva de vil dele med offentligheten, sier Lunde.

Bistår familien

– Hva vil Utenriksdepartementet foreta seg når etterforskningen nå har tatt en så dramatisk vending og tyder på at en norsk statsborger kan være offer for en terrorhandling som kan knyttes til IS?

– Vi vil ikke foregripe noe, vi avventer hva marokkansk politi sier. Vi fortsetter vårt tette samarbeid med danske og marokkanske myndigheter og politiet i de to landene, sier Haavardsdatter Lunde.

UD bekrefter at denne kontakten foregår kontinuerlig og at departementet også yter såkalt konsulær bistand til de etterlatte, som kan være praktisk hjelp til begravelse og annen type støtte.