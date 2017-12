Sp vil endre drosjeordningen for pasienter – krever gransking

– Det er helt klart at helseforetakene ikke gjør jobben sin. Kanskje avtalene ikke er gode nok. Kanskje taxisjåførene og -firmaene slipper for lett unna når de ikke leverer i henhold til avtalen, sier helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe, til NRK.

Hun mener nå at hele pasientreiseordningen må granskes og fremmer forslag i Stortinget neste uke for å legge press på regjeringen og helseforetakene.

– De må sikre at pasienter som er syke og som har rett på reise hjem, ikke må vente på å få taxi eller andre transportmidler, sier Toppe.

Jobber med saken

NRK meldte fredag om kreftpasienter på Radiumhospitalet i Oslo som har måttet vente i opptil sju timer på drosje etter behandling fordi sjåførene er misfornøyd med betalingen. Problemet startet etter at Oslo universitetssykehus inngikk en ny avtale med Norgestaxi og Christiania Taxi i september. Også i Bergen og andre steder i landet er det oppstått lignende situasjoner.

Drosjesjåfører som NRK har snakket med, bekrefter at betalingen som den nye avtalen gir, er altfor dårlig.

Hos Norgestaxi sier man nå at det jobbes for å løse saken. Norgestaxi beklaget fredag overfor pasientene, men bekreftet at sjåførene er misfornøyd med betalingen som avtalen gir dem.

– Det har dessverre vært noe motvilje blant en del sjåfører etter den nye avtalen fordi enhetsprisen ikke konkurrerer med de beste takstene våre, skrev administrerende direktør Jacob Christensen-Røed i en epost.

– Må rydde opp

Pasientombud Anne-Lise Kristensen i Oslo og Akershus kaller situasjonen forferdelig og helt uakseptabel. Hun ba fredag politikerne komme på banen for å løse det hun beskriver som et nasjonalt problem.

– Jeg tenker at mange aktører nå må gå i seg selv og lure på om de har gjort jobben sin. Det handler både om taxinæringen som ikke framstiller seg i et godt lys på denne måten, og Oslo universitetssykehus som har inngått en avtale med to taxiselskaper som antakelig ikke leverer på det oppdraget de har fått, sier Kristensen.

Frps Bård Hoksrud legger størstedelen av skylden på taxiselskapene, og ber dem rydde opp.

– Det er avtaler som selskapene har inngått og hvor det er snakk om ganske mange turer i løpet av et år. Det er viktig at de følger opp dette. Det handler om tilliten til taxiselskapene som har disse avtalene, og jeg tror taxibransjen er tjent med at de sørger for å rydde opp i dette, sier han.