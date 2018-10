Flere norske politikere har fått passordene sine lekket

De siste årene har det dukket opp flere databaser hvor man kan sjekke om eget passord er blitt lekket gjennom forskjellige datainnbrudd hos internettselskaper de siste årene.

I en av disse databasene har Aftenposten funnet de tidligere passordene til flere norske toppolitikere. En av dem er utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

– Dette er et passord jeg har benyttet. Det kan jeg bekrefte. Det er et gammelt passord, men mange bruker jo varianter av det samme passordet, og det er veldig uheldig, sier Astrup etter at han onsdag fikk vite at et passord han har brukt, ligger åpent tilgjengelig på nettet.

Også flere næringslivsledere er rammet, blant andre Telenors konsernsjef Sigve Brekke og DNBs konsernsjef Rune Bjerke. I tillegg har Hans Christian Pretorius, som er Nasjonal sikkerhetsmyndighets sjef for IKT-sikkerhet og Torgeir Waterhouse, direktør i IKT Norge, fått sine passord lekket.

Waterhouse har én oppfordring til det norske folk etter lekkasjen:

– Dette er ikke bra. Bytt passord nå, uavhengig av om du finner deg selv i slike oversikter eller ei. Hvis du har hatt samme passord over tid, bør det byttes, sier han til Aftenposten.

Aftenpostens stikkprøver viser at norske toppolitikere og næringslivsledere tyr til svært åpenbare og nære fraser når de skal lage sine passord. I mange tilfeller brukes navnet på kona, barn eller hunder, i kombinasjon med fødselsår eller andre tall.