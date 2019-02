Giske til NRK om barvideo: – Jeg skulle sikkert ha sagt nei, men det synes jeg var uhøflig

Håkon Mosvold / NTB scanpix

Trond Giske sier til NRK Dagsrevyen at det er åpenbart at det er en maktkamp som ligger bak etter at det ble spredt en video av ham og en kvinne på et utested i Oslo.

Fredag kveld meldte en enstemmig valgkomité etter et krisemøte at de likevel ikke ville innstille Giske til flere tillitsverv i Trøndelag Ap. Kort tid tidligere hadde Giske selv skrevet på Facebook at han trakk sitt kandidatur.

– Det er åpenbart at det er en maktkamp her. Når det sendes en SMS med en trussel om at hvis jeg ikke vrakes i fra valgkomiteen, så vil VG være interessert i å være interessert i en video.

«Uproblematisk»

Giske selv omtaler episoden på den omstridte videoen som «helt uproblematisk».

– Jeg var på nabobaren vår sammen med Jorodd Asphjell etter å ha sett på skiskyting. Da kom mange bort og ville ha selfier og videoer som det alltid gjør. Noe jeg alltid stiller meg velvillig til. Der de involverte sier at det absolutt ikke var noe problematisk. At VG har gjort en kjempesak av dette er helt uforståelig og veldig feilaktig fremstilt, sier han.

– Lett å se det ikke var lurt

På spørsmål om han vurderte om videoen kunne bli brukt mot ham, gitt hans forhistorie med unge kvinner som har rapportert om uønsket adferd fra hans side, sier han at han ikke ser noen sammenheng mellom denne hendelsen og varslingssakene.

– Det er ingen jenter som har rapportert om uønsket adferd i dette tilfellet. Det å bli tatt bilder av noen sammen med noen på byen, det ser jeg som helt uproblematisk. Men det er lett å se at det ikke var lurt. Jeg skulle gjerne ha vært det foruten, men det skjedde ikke noe problematisk, sier han i intervjuet.

– Jeg skulle sikker ha sagt nei, men det synes jeg var uhøflig, sier Giske.

Han sier han ikke ser noen sammenheng melllom denne hendelsen og varslingssakene, og understreker at han vil fortsette med politikk fremover, til tross for at Støre har sagt at han ikke ser for seg at Giske kommer til å få noen nye verv i overskuelig fremtid.

Han sier han vil hjelpe til i Trøndelag under årets kommunevalg, og at han også vil brette opp ermene under stortingsvalget i 2021.