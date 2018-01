15 medlemmer utmeldt av Frp på Karmøy etter strid om motorpark

Fordi etableringen av det omdiskuterte anlegget Fjord Motorpark på Karmøy medfører ekspropriasjon av private eiendommer, har Fremskrittspartiets lokallag i kommunen blitt revet i to, melder NRK.

Partiet er av prinsipp mot ekspropriering av eiendom, men seks av partimedlemmene gikk mot eget parti og sikret flertall for motorparken i fjor høst. To av kommunerepresentantene ble suspendert fra partiet som straff for at de brøt med partilinjen.

Nå melder altså 15 medlemmer seg ut fra lokallaget. Mange er uenige i suspensjonen av de to kommunestyrerepresentantene og dessuten er det uenighet om Frps motstand mot motorparken.

Gruppeleder Einar Endresen i Karmøy Frp omtaler det som «helt greit» at 15 partimedlemmer nå melder seg ut hvis de ikke kan forholde seg til partiets motstand mot ekspropriasjon.

– Frp skal være en merkevare som er lik over landet. Det betyr at vi skal føre en lik politikk. Da kan vi ikke sitte på Karmøy og skille oss ut, sier han.

