Høie: – En klok beslutning av Tonning Riise

Det sier Høie til pressen i en pause under regjeringsforhandlingene på Jeløya.

Høie sier han kjenner lite til saken, og at den i hovedsak er håndtert av Unge Høyre og partikontoret.

– Jeg synes det er en klok beslutning Kristian har kommet med, utover det har jeg ikke noe mer kjennskap til saken, sier Høie.

Det er ventet at statsminister og Høyre-leder Erna Solberg senere torsdag kveld skal kommentere saken.

Minst tre varsler

Tonning Riise kjentgjorde onsdag kveld at han trekker seg som Unge Høyre-leder. Samtidig opplyste både Tonning Riise selv og Unge Høyres generalsekretær Maria Sanner at de ikke har vært kjent med konkrete varsler om ungdomspartilederens atferd.

Dette bestrides nå av flere kilder som Aftenposten har vært i kontakt med. Avisen skriver at Unge Høyre skal ha fått varsler om Kristian Tonning Riises oppførsel allerede i 2013.

Fire nåværende og tidligere medlemmer i Unge Høyre sier til Aftenposten at det ble varslet om minst tre episoder med Tonning Riise. Kildene sier at de varslet ved å gi skriftlig eller muntlig melding til ledere i organisasjonen.

– Det er ikke sant at det ikke er varsler på ham, sier en tidligere fylkesleder til Aftenposten.

– Avslører alvorlig svikt

Sanner erkjenner at sakene ikke er blitt fulgt godt nok opp av organisasjonen.

– Disse sakene avslører en alvorlig svikt i hvordan Unge Høyre har håndtert slike saker. Jeg beklager at de ikke ble fulgt bedre opp. Jeg skal gjøre mitt ytterste for at dette ikke skal skje igjen og oppfordrer alle som mener de ikke fått god nok oppfølging, til å ta kontakt med meg. Unge Høyre skal være et trygt sted å være, skriver hun i en epost til Aftenposten.

NTB lyktes torsdag ettermiddag ikke i å komme i kontakt med Tonning Riise.

Påvirket av metoo-kampanjen

Riise var inne i sitt siste halvår som ungdomsleder og hadde sagt fra til sentralstyret at han ikke ville ta gjenvalg. Likevel valgte han onsdag å trekke seg.

– Metoo-kampanjen har gitt grunnlag for refleksjon, og jeg er blitt konfrontert med at medlemmer i Unge Høyre ved flere anledninger har reagert på min atferd, skriver han

Nestleder Sandra Bruflot overtar som leder for Unge Høyre fram til landsmøtet i juni.

Riise var vararepresentant på Stortinget for Hedmark Høyre i forrige periode. Sist høst toppet han partiets liste i hjemfylket og ble valgt inn på fast plass. Den 29 år gamle politikeren sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomité.