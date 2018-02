Bremseskjermen til F-35 brukt for første gang

Testingen av den spesialutviklede skjermen startet for snart ett år siden. Den ble brukt første gang på under landing på kampflybasen i Ørland kommune 16. februar.

– Våre kampfly må kunne lande under ekstreme norske vinterforhold, og Norge som har erfaring med dette er med på å utvikle og teste bremseskjermen for F-35. Jeg er svært tilfreds med at Luftforsvaret er i rute mot operativ evne med F-35 i 2019, også under krevende vinterforhold, sier programdirektør Morten Klever i kampflyprogrammet.

Bremseskjerm er en «fallskjerm» som blir brukt til å redusere hastigheten på et fly etter at det har landet.

– F-35 har vist seg langt mer stabil under landing med bremseskjerm enn F-16, som kan være ganske vrien å hanskes med i slike situasjoner. Blant annet skyldes dette at F-35 er tyngre og har bredere landingsstell, sier Klever.

Fram til 2025 skal Norge anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35. Sju fly er levert og i bruk for utdanning på Luke Air Force Base i Arizona. Tre fly ble levert til Ørland i november 2017. Seks fly leveres i 2018.