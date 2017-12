Overførte 1000 kroner på Vipps, mottakeren fikk 17.000

Det forteller Thomas Hafsaas til Aftenposten.

Hafsaas overførte 1000 kroner til en bekjent. Men på mottakerens konto dukket det opp 17.000 kroner.

– Det er tydelig at noe var feil. Jeg undrer meg over hvordan 16.000 kroner plutselig kan trylles frem på denne måten, sier Hafsaas.

Les også:

Heldigvis ble hans egen konto ikke trukket for mer enn 1000 kroner.

– Det oppstod noen slike situasjoner onsdag. Beløp som ble overført ble overført flere ganger, eller doblet eller triplet. Da vi ble oppmerksomme på det, tok vi ned tjenesten for at ikke flere skulle oppleve det samme, sier pressevakt Even Westerveld i Vipps

Tjenesten lå nede fra klokken 15 til klokken 16.37 onsdag ettermiddag.

Denne forklaringen ble gitt på DNBs hjemmeside; Av og til går ikke ting etter planen, og akkurat nå er det en feil hos oss. Vi beklager! Våre beste folk er på saken. Følg gjerne med i kundeserviceforumet på dnb.no for oppdatert informasjon.

Anette Karlsen

Små og store problemer

En annen forklaring viste også til problemer Vipps har slitt med flere ganger i det siste; Enkelte kunder vil oppleve at appen ikke responderer helt som den skal. Vi er smertelig klar over at det har vært mange både små og store problemer om dagen, og gjør alt vi kan for å fikse dette og sikre stabilitet. Hilsen oss i Vipps

Vipps pressevakt forteller at selskapet nå jobber med kodeendringer i appen for å hindre at lignende feil oppstår igjen.

Les også:

Vipps har full oversikt

Men den som har fått for mye penger inn på kontoen, skal ikke glede seg for tidlig - Vipps har full oversikt over hvilke beløp som feilaktig har gått inn på konto, og disse pengene blir nå hentet tilbake igjen. Siden de fleste transaksjoner skjer med Visa eller Mastercard, vil det være de færreste som opplever at pengene kommer direkte inn på konto, slik Hafsaas’ bekjent gjorde.

– Vi vil sørge for at ingen blir skadelidende. Og vi forstår at det er kjempeirriterende at appen ikke er tilgjengelig når kunden vil overføre penger. Men slike feil kan skje fra tid til annen, og alt virker nå som normalt, sier pressevakt Even Westerveld til Aftenposten.

Les også: