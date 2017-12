Finansdebatten avsluttet med et gjesp

Resultatet av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og støttepartiene vekket ikke de store temperaturer i Stortingssalen mandag. Den kjedeligste finansdebatten på mange, mange år, var omkvedet blant en del av politikerne som ruslet rundt i Vandrehallen.

– Det har vært en tam debatt med lite visjoner fra flertallet, sa Arbeiderparti-nestleder Trond Giske.

Mens Trontaledebatten gjerne kalles opposisjonens debatt, er Finansdebatten flertallets, påminnet han.

– Regjeringen og støttepartiene skal beskrive sin kraftfulle visjoner for landet. Men det vi har sett i dag, vil være en fornærmelse mot ordet «visjon», fortsatte Giske, som mente debatten i liten grad har svart på hvordan regjeringen vil møte sentrale utfordringer.

Jensen: Uenig

Finansminister Siv Jensen (Frp) ga opposisjonen rett i at debatten var forutsigbar og ikke spesielt overraskende.

– Men å si at det burde vært en debatt om de store visjonene, er jeg faktisk uenig i. Dette er en debatt om hvordan statsbudsjettet ser ut neste år og konsekvenser i denne salen, sa Jensen.

Det ble riktignok litt fart på debatten da meningsutvekslingen dreide inn på hvorvidt samarbeidspartiene har opptrådt visjonsløst eller ikke.

Arbeiderpartiet kritiserte samarbeidspartiene for «knapt å ha nevnt» næringslivspolitikken, hvordan man skal skaffe flere arbeidsplasser eller takle frafall i skolen. Sosialistisk Venstreparti etterlyste diskusjon om økende ulikhet og klimapolitikken.

Venstre: Må tåle å høre at det går bra

Ap-leder Jonas Gahr Støre påpekte at regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti synes så tilfredse med at alt går så godt i Norge nå, at de mister øye for utfordringer som ligger foran. Det fikk Venstre-nestleder Abid Raja til å sukke oppgitt.

– Skulle jeg sagt at det går nøytralt i Norge? At det går dårlig? Opposisjonen må tåle å høre at det går ganske godt. Det betyr ikke at vi ikke har politiske prosjekter for forbedringer, sa han.

SV-leder Audun Lysbakken mente debatten bar preg av at samarbeidspartiene mest av alt er lettet over å ha blitt enige om et budsjett. Han noterte seg at de finanspolitiske talsmennene og de parlamentariske lederne knapt hadde tatt ordet.

– Det virker ikke som stoltheten over budsjettet er så enormt stor. En får heller følelsen av at de er høye på seg sjøl fordi de kan fortsette å styre, sa Lysbakken.

Langet ut mot sukkeravgift igjen

Etter vel to ukers forhandlinger inngikk regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet 22. november en avtale om neste års statsbudsjett med Venstre og KrF. En sukkeravgift på 2 milliarder kroner måtte til for å få avtalen i havn, noe Senterpartiet ristet på hodet av.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum harselerte med at budsjettforhandlingene på borgerlig side har medført en lite hyggelig juletradisjon – nemlig at partene i sluttfasen blir enige om en avgiftsøkning for å få budsjettet i havn.

– Det er forunderlig at ingen fra regjeringspartiene har holdt innlegg om ansvarlig næringslivspolitikk i løpet av dagens debatt. Samtidig er det forståelig at ingen vil forsvare dette. Denne avgiften har ingen helseeffekt og treffer helt vilkårlig, tordnet han.

Samarbeidspartiene svarte med å vise til at Senterpartiets helsepolitiker Kjersti Toppe i innlegg i Stortinget tidligere har snakket varmt om å gjøre godteri og brus dyrere.