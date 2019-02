Oljefondet kastet ut 13 selskaper i fjor

Fire selskaper ble ekskludert fra oljefondet på grunn av alvorlig miljøskade eller brudd på menneskerettighetene.

Et tilsvarende antall ble kastet ut på grunn av produksjon av «særskilte våpentyper», mens to selskaper ble ekskludert i henhold til kullkriteriet og to for brudd på menneskerettighetene.

Ett selskap ble ekskludert for å ha begått grov korrupsjon.

Samtidig ble totalt fire selskaper satt på observasjon, to av dem etter kullkriteriet og to på grunn av mistanke om brudd på menneskerettighetene eller alvorlig miljøskade.

Oljefondet opplyste på et seminar i Oslo torsdag at det i fjor hadde nær 1.500 selskapsmøter hvor selskapsstyring og forventninger til selskapene ble tatt opp.

– Dialogen vi har med selskaper og deres styrer er ett av de viktigste verktøyene vi har som eier. Vi fulgte opp styrene gjennom dialog og stemmegivning, sier oljefondets sjef Yngve Slyngstad i en pressemelding.

– Vi forventer at selskapets styre har nødvendig kompetanse, tilstrekkelig arbeidskapasitet og uavhengighet fra ledelsen for å utføre sine oppgaver, sier han.

Oljefondet stemte i 2018 på 11.287 generalforsamlinger og over 113.546 ulike forslag knyttet til selskaper fondet har investert i.

Statens pensjonsfond utland har nå en verdi på omkring 8.600 milliarder kroner. Fondet er investert i over 9.000 selskaper i 72 land. Det eier 1,4 prosent av verdens børsnoterte selskaper.